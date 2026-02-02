T20I में सबसे ज्यादा फिफ्टी, बाबर आजम ने तोड़ा कोहली का विराट रिकॉर्ड
Babar Azam breaks Kohli's Record: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अब बाबर आजम के नाम हो गया है.
Published : February 2, 2026 at 1:07 PM IST
Most fifty in T20I: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो अब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. 31 वर्षीय बाबर आजम ने 1 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कंगारुओं के खिलाफ 36 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की 39वीं फिफ्टी थी.
बाबर ने विराट को छोड़ा पीछे
इसके साथ बाबर ने विराट कोहली के लंबे समय से चले आ रहे सबसे ज्यादा फिफ्टी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल में 38 फिफ्टी. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं जिनके नाम 37 अर्धशतक हैं. जबकि चौथे नंबर पर पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 31 हाफ-सेंचुरी के साथ हैं.
A splendid all-round performance from Pakistan as they conclude their #T20WorldCup preparations with a win over Australia 💪
टी20आई में सबसे ज्यादा रन
बता दें कि बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने 139 पारियों में 39.51 के शानदार औसत और 128.38 के स्ट्राइक रेट से 4505 रन बनाए हैं, जिसमें 39 हाफ-सेंचुरी और 3 सेंचुरी शामिल हैं.
PAK vs AUS 3rd T20: पाकिस्तान ने किया क्लीन स्वीप
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 मैच में 111 रनों से मात देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने अपनी धरती पर T20I सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया को इस फॉर्मेट में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले उनकी सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ 100 रनों की थी.
Mohammad Nawaz's career-best performance runs through the Australia batting 👌
पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 207 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 16.5 ओवर में 96 रनों पर ऑल आउट कर दिया. जिसमें मोहम्मद नवाज सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर पांच विकेट लिए, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी जीत गए.