IPL के सबसे महंगे ओवर, जब दो गेंदबाजों के एक ओवर में पड़े 37-37 रन
Most Expensive Overs in IPL: आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवर पर एक नजर, जानें किस बल्लेबाज के बैट से निकले सबसे ज्यादा रन?
Published : April 19, 2026 at 5:21 PM IST
Most Expensive Overs in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन जारी है. जिसमें 10 बेस्ट टीमें एक ट्रॉफी के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. इस टूर्नामेंट में बैट और बॉल के बीच कड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है. जहां दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज वर्ल्ड के बेहतरीन गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करते हैं. क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बल्लेबाज पहले ही ओवर से छक्का चौका मारकर अपनी टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करता है तो वहीं गेंदबाज पहले ही ओवर में विकेट लेकर विपक्षी टीम को दबाव में डालने का प्रयास करता है.
लेकिन इस स्टोरी में हम आपको उन गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने IPL में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाए है, जिसकी वजह से वो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए. एक ओवर में अगर लगातार 6 छक्के भी लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा 36 रन ही बनते हैं. लेकिन IPL के इतिहास का सबसे महंगा ओवर 37 रनों का है, जो 6 छक्के लगने से भी 1 रन ज्यादा है. हैरत की बात ये है कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है. तो आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर किस गेंदबाज के नाम है.
IPL का सबसे महंगा ओवर
37 रन - प्रशांत परमेश्वरन (2011)
आईपीएल 2011 में कोच्चि टस्कर्स के लिए खेलते हुए प्रशांत परमेश्वरन ने आरसीबी के खिलाफ 37 रन खर्च किए थे. जो आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा ओवर बन गया. उस ओवर में क्रिस गेल ने बल्ले से 4 छक्के और 3 चौके जड़कर 36 रन बटोरे थे, जबकि एक रन नो बॉल की वजह से मिला था.
37 रन - हर्षल पटेल (2021)
हर्षल पटेल ने IPL 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक ओवर में 37 रन खर्च किए थे. जब रवींद्र जडेजा ने उस ओवर में 5 छक्के और 1 चौका जड़ा था. साथ में एक नो-बॉल का भी रन मिला था.
35 रन - डेनियल सैम्स (2022)
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेनियल सैम्स के एक ओवर में 4 छक्के और 2 चौके लगाकर 32 रन बटोरे थे. इसके अलावा एक नो बॉल पर दो रन दौड़ कर भी बनाए.
33 रन - परविंदर अवाना (2014)
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने 2014 में किंग्स X1 पंजाब (अंब पंजाब किंग्स) के खिलाफ खेलते हुए परविंदर अवाना के एक ओवर में 33 रन जड़े थे. जिसमें 2 छक्के और 5 चौके और एक नो बॉल शामिल थी.
33 रन - खलील अहमद (2025)
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद हैं. जब आरसीबी के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने उनके ओवर में 4 छक्के और दो चौके मार कर कुल 32 रन बटोरे थे. साथ एक नो बॉल का भी रन मिला था.