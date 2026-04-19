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IPL के सबसे महंगे ओवर, जब दो गेंदबाजों के एक ओवर में पड़े 37-37 रन

Most Expensive Overs in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन जारी है. जिसमें 10 बेस्ट टीमें एक ट्रॉफी के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. इस टूर्नामेंट में बैट और बॉल के बीच कड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है. जहां दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज वर्ल्ड के बेहतरीन गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करते हैं. क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बल्लेबाज पहले ही ओवर से छक्का चौका मारकर अपनी टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करता है तो वहीं गेंदबाज पहले ही ओवर में विकेट लेकर विपक्षी टीम को दबाव में डालने का प्रयास करता है.

लेकिन इस स्टोरी में हम आपको उन गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने IPL में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाए है, जिसकी वजह से वो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए. एक ओवर में अगर लगातार 6 छक्के भी लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा 36 रन ही बनते हैं. लेकिन IPL के इतिहास का सबसे महंगा ओवर 37 रनों का है, जो 6 छक्के लगने से भी 1 रन ज्यादा है. हैरत की बात ये है कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है. तो आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर किस गेंदबाज के नाम है.

IPL का सबसे महंगा ओवर

37 रन - प्रशांत परमेश्वरन (2011)

आईपीएल 2011 में कोच्चि टस्कर्स के लिए खेलते हुए प्रशांत परमेश्वरन ने आरसीबी के खिलाफ 37 रन खर्च किए थे. जो आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा ओवर बन गया. उस ओवर में क्रिस गेल ने बल्ले से 4 छक्के और 3 चौके जड़कर 36 रन बटोरे थे, जबकि एक रन नो बॉल की वजह से मिला था.