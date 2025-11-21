शर्मनाक! पाकिस्तानी बल्लेबाज का वो रिकॉर्ड जिसने टी20 क्रिकेट में कटा दी उनकी नाक
आज हम आपको पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है.
Published : November 21, 2025 at 1:48 PM IST
हैदराबाद : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्सर अपनी अजीबो-गरीब हरकतों के लिए भारत में भी सुर्खियां बटोरते हैं. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंग्लिश का तो दुनिया भर में मजाक बनता ही है लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा क्रिकेटर्स के नाम दर्ज हैं, जिसको लेकर उनका मजाक अक्सर बनता है. ये रिकॉर्ड काफी शर्मनाक है, जिनकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अक्सर शर्मसार होना पड़ा जाता है.
आज हम आपको पाकिस्तान के उन 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके नाम पाकिस्तान के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डक (0) पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के वो पूर्व क्रिकेटर भी बने हुए हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी गुस्सैल रवैए और अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से चर्चाएं बटोरी हैं.
1 - सैम अयूब : पाकिस्तान के युवा स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब टी20 में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हुए हैं. 23 वर्षीय ये बाएं हाथ का सलामी बल्लेबाज एशिया कप 2025 में 4 बार शून्य पर आउट हो चुका है. दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर ने अब तक पाकिस्तान के लिए 52 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 10 बार डक (0) पर आउट हुआ है.
2 - उमर अकमल : पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज उमर अकमल भी सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले पाकिस्तान खिलाड़ियों में टॉप पर मौजूद हैं. उमर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10 बार डक (0) पर आउट हो चुके हैं.
3 - बाबर आजम : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम, जिनकी तुलना भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से पाकिस्तान में की जाती है. उनके नाम भी पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा बार डक (0) पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज हैं. बाबर आजम 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 9 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं.
4 - शाहिद अफरीदी : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और कप्तान शाहिद अफरीदी, जिन्होंने कई बार संन्यास लेने के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की है, वो भी पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम लिए बैठे हैं. अफरीदी 98 टी20 मैचों में 8 बार डक (0) पर आउट हुए हैं.
5 - कामरान अकमल : पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के नाम भी ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. वो पाकिस्तान की ओर से 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 7 बार डक (0) पर आउट हो चुके हैं.
भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज कई वर्षों नहीं खेल रही है. लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर और जानकार अक्सर भारतीय खिलाड़ियों पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराया लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भारत की ट्रॉफी अपने साथ लेकर भाग गए.