मुरैना के व्हीलचेयर क्रिकेटर जंडेल सिंह बने टीम इंडिया के मैनेजर, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में करेंगे मैनेजमेंट
बीहड़ों-बागियों से पहचाने जाने वाले चंबल का बेटा संभालेगा टीम इंडिया का मैनेजमेंट. दिव्यांग शिक्षक जंडेल सिंह बने भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:11 AM IST
मुरैना: हौसले अगर आसमान छूने का जुनून रखते हों, तो शारीरिक चुनौतियां भी रास्ता नहीं रोक सकती है. कभी बीहड़ों और बागियों के नाम से पहचानी जाने वाली चंबल की धरती आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई है, जो पूरे देश का ध्यान खींच रही है. मुरैना के सरकारी शिक्षक जंडेल सिंह धाकड़ ने अपनी प्रतिभा और जज्बे से बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनका चयन भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर के रूप में हुआ है.
चेन्नई में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज में वे भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. जंजेल सिंह मूल रूप से मुरैना की जौरा तहसील के सुजानगढ़ी गांव के रहने वाले हैं. वे पेशे से शिक्षक भी हैं.
बने भारतीय टीम के मैनेजर
जंडेल सिंह धाकड़ वर्तमान में ग्वालियर में शासकीय शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. वे मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक होने के साथ प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं. शारीरिक चुनौतियों के बावजूद क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ. अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.
चेन्नई में भारत-श्रीलंका के बीच सीरीज
व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक चेन्नई में भारत-श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज आयोजित होगी. इसमें जंडेल सिंह भारतीय टीम के मैनेजर की भूमिका निभाएंगे.
देश का नाम रोशन करने का संकल्प
मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान धर्मवीर पाल ने उन्हें बधाई देते हुए इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया है. जंडेल सिंह का कहना है कि उनका सपना हमेशा परिवार, समाज और देश के लिए कुछ ऐसा करने का रहा है, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले. उनका संकल्प भारत का नाम रोशन करना है. उनकी सफलता ने साबित किया है कि मजबूत इरादों के सामने शारीरिक चुनौतियां भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकतीं है.
कई राज्यों में दिखा चुके हैं प्रतिभा
सुजानगढ़ी गांव निवासी शासकीय शिक्षक जंडेल सिंह धाकड़ ने बताया, " मैंने साल 2019 में 35 साल की उम्र में क्रिकेट का बल्ला थामा था. उस समय कई चुनौतियां सामने थीं, लेकिन मजबूत इरादों ने पीछे नहीं हटने दिया. मुझे व्हीलचेयर क्रिकेट खेलने की प्रेरणा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर से मिली थी. उनसे मुलाकात के दौरान मैंने क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी. जिसके बाद मैंने दिल्ली, पंजाब, ओडिशा, बेंगलुरु, जयपुर, चंडीगढ़, गोवा, लखनऊ और मुंबई सहित कई स्थानों पर अपनी प्रतिभा दिखाई."
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जंडेल सिंह ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश टीम का नेतृत्व भी किया है. वे कहते हैं, '' व्हीलचेयर क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की पहचान है. मेरा सपना दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर दिलाना है. चंबल के युवाओं को मेरा संदेश है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हौसले मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है."