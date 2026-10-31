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मुरैना के व्हीलचेयर क्रिकेटर जंडेल सिंह बने टीम इंडिया के मैनेजर, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में करेंगे मैनेजमेंट

शिक्षक जंडेल सिंह बने भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर ( ETV Bharat )

मुरैना: हौसले अगर आसमान छूने का जुनून रखते हों, तो शारीरिक चुनौतियां भी रास्ता नहीं रोक सकती है. कभी बीहड़ों और बागियों के नाम से पहचानी जाने वाली चंबल की धरती आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई है, जो पूरे देश का ध्यान खींच रही है. मुरैना के सरकारी शिक्षक जंडेल सिंह धाकड़ ने अपनी प्रतिभा और जज्बे से बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनका चयन भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर के रूप में हुआ है.

चेन्नई में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज में वे भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. जंजेल सिंह मूल रूप से मुरैना की जौरा तहसील के सुजानगढ़ी गांव के रहने वाले हैं. वे पेशे से शिक्षक भी हैं.