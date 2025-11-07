ETV Bharat / sports

अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, हिस्सा लेंगी 700 से ज्यादा महिला खिलाड़ी, वन महकमे में बनेगा ये रिकॉर्ड

अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2025 की तैयारी ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में इस बार 'अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2025' को लेकर नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. यह रिकॉर्ड अब तक हुए राष्ट्रीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को लेकर है. उत्तराखंड में न केवल अब तक हुए राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से बल्कि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से भी पहली बार सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होने जा रहा है. उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों आगामी राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है. प्रतियोगिता के नजदीक आने के साथ ही एक तरफ जहां राष्ट्रीय खेलों की तैयारी समय से पूरा करने का दबाव है तो वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों और खिलाड़ियों को लेकर भी रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है. अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की जोरों पर तैयारियां (वीडयो- ETV Bharat) इतने खिलाड़ी करा चुके रजिस्ट्रेशन: खास बात ये है कि प्रदेश में वन खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अब तक 3,390 खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के उत्तराखंड पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इससे भी बड़ी बात ये है कि प्रदेश में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा वन विभाग से संबंध रखने वाले सभी संस्थाओं के खिलाड़ी और प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर एक नया रिकॉर्ड है. क्योंकि, इससे पहले कभी भी किसी प्रदेश में आयोजन के दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थाओं से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है. पिछली बार 39 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या संस्थाओं की ओर से खेलों में प्रतिनिधित्व किया गया था. जबकि, इस बार सभी 42 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और संस्थाएं खेलों में अपने प्रतिनिधि भेजने जा रहे हैं.