श्रीलंका क्रिकेट टीम की सुरक्षा पर पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, सेना को सौंपा गया जिम्मा
Sri Lankan team security in Pakistan: बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सुरक्षा पर मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान दिया है.
By PTI
Published : November 14, 2025 at 11:32 AM IST
हैदराबाद : इस्लामाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर के हस्तक्षेप पर श्रीलंकाई टीम के दौरे को जारी रखने पर सहमत होने के बाद सरकार ने दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा पाकिस्तानी सैन्य बलों को सौंप दी है. पीसीबी के अध्यक्ष और संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि, चूंकि अब मेहमान टीम को राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए उनकी सुरक्षा अब सेना और रेंजर्स द्वारा पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है.
नकवी ने गुरुवार रात रावलपिंडी में मीडिया को यह भी बताया कि, जब उन्होंने स्टेडियम में पाकिस्तानी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि, श्रीलंका सरकार और बोर्ड ने दौरा जारी रखकर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति गहरा समर्थन दिखाया है.
उन्होंने पुष्टि की कि, इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान और श्रीलंकाई नेतृत्व के बीच निरंतर बातचीत से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए'.
🚨PAK ARMY TAKES CHARGE🚨— Salman. (@TsMeSalman) November 14, 2025
Pakistan hands over full security of the Sri Lankan cricket team to Pakistan Army and rangers.
- PCB chief Mohsin Naqvi said, " players showed great bravery deciding to stay, army chief asim munir personally assured their safety." pic.twitter.com/OBcqtNIXQq
उन्होंने यह भी पुष्टि की कि, सेना प्रमुख मुनीर ने श्रीलंकाई रक्षा मंत्री प्रमिता बंडारा तेनाकून को टीम की सुरक्षा का आश्वासन दिया है. उन्होंने आगे कहा, 'फील्ड मार्शल ने स्वयं श्रीलंकाई रक्षा मंत्री और सचिव से बात की और मैं आभारी हूं कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में ही रहने का साहस दिखाया'.
नकवी ने कहा कि, 'उन्होंने स्वयं श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ एक लंबी बैठक की थी ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि उनकी सुरक्षा और कल्याण पाकिस्तान सरकार की जfम्मेदारी है. उनकी कई चिंताएं थीं लेकिन हमने उन सभी को दूर करने की कोशिश की है'.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपने देश की टीम से बात करके उन्हें मना लिया था. न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में सुरक्षा खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सितंबर 2021 में पाकिस्तान का अपना सफेद गेंद वाला दौरा रद्द कर दिया था.