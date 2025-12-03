ETV Bharat / sports

भारत के स्टार पेसर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार पेस बॉलर और इंडियन प्रीमियर लीग में अपने बॉलिंग से धमाल मचाने वाले चैंपियन गेंदबाज मोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समेत खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा रिटेन नहीं किया गया, इसके बाद स्टार पेसर के संन्यास का फैसला आया है.

मोहित शर्मा ने लिया संन्यास

मोहित शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपने संन्यास का ऐलान किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और संन्यास की खबर फैंस को दी. इस पोस्ट में मोहित ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो ब्लैक परछाई में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट में बीसीसीआई समेत हरियाणा क्रिकेट बोर्ड का भी धन्यवाद दिया है.

मोहित शर्मा ने लिखा भावुक पोस्ट

मोहित शर्मा ने पोस्ट कर लिखा, 'आज पूरे दिल से मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं. हरियाणा को रिप्रेजेंट करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है. मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत-बहुत धन्यवाद और अनिरुद्ध सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार गाइडेंस और मुझ पर विश्वास ने मेरे रास्ते को ऐसे बनाया, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है'.