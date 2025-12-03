ETV Bharat / sports

भारत के स्टार पेसर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

Indian Cricketer Retirement : भारत के खतरनाक खिलाड़ी ने अचानक संन्यास का ऐलान कर अपने फैंस को हैरान कर दिया है.

Mohit Sharma announces retirement from all forms of cricket
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (AFP)
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार पेस बॉलर और इंडियन प्रीमियर लीग में अपने बॉलिंग से धमाल मचाने वाले चैंपियन गेंदबाज मोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समेत खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा रिटेन नहीं किया गया, इसके बाद स्टार पेसर के संन्यास का फैसला आया है.

मोहित शर्मा ने लिया संन्यास
मोहित शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपने संन्यास का ऐलान किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और संन्यास की खबर फैंस को दी. इस पोस्ट में मोहित ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो ब्लैक परछाई में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट में बीसीसीआई समेत हरियाणा क्रिकेट बोर्ड का भी धन्यवाद दिया है.

मोहित शर्मा ने लिखा भावुक पोस्ट
मोहित शर्मा ने पोस्ट कर लिखा, 'आज पूरे दिल से मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं. हरियाणा को रिप्रेजेंट करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है. मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत-बहुत धन्यवाद और अनिरुद्ध सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार गाइडेंस और मुझ पर विश्वास ने मेरे रास्ते को ऐसे बनाया, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है'.

मोहित ने आगे लिखा, 'बीसीसीआई, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. मेरी पत्नी का खास शुक्रिया जिन्होंने हमेशा मेरे मूड स्विंग्स और गुस्से को संभाला, और हर चीज में मेरा साथ दिया. मैं नए तरीकों से खेल की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं. बहुत-बहुत शुक्रिया. हमेशा के लिए इनिंग्स ओवर ग्रेटिट्यूड'.

मोहित शर्मा का क्रिकेट करियर
मोहित शर्मा ने भारत के लिए कुल 26 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 25 पारियों में कुल 31 विकेट चटकाए है. उनका वनडे में भारत के लिए बेस्ट प्रदर्शन 4/22 रहा है. मोहित 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के लिए 6 विकेट भी हासिल कर चुके हैं.

इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 120 मैचों की 119 पारियों में 134 विकेट अपने नाम दर्ज की हैं. मोहित आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं. वो सीएसके और जीटी की चैंपियन टीम का भी हिस्सा रहे चुके हैं.

