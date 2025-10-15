ETV Bharat / sports

IND vs WI सीरीज के बाद मोहम्मद सिराज को किया गया सम्मानित, ड्रेसिंग रूम में दिया गया ये बड़ा मेडल

मोहम्मद सिराज को किया गया सम्मानित मेडल मिलने के बाद सिराज ने कहा, सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी रही. जब हम अहमदाबाद में खेले, तो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिली. नई दिल्ली में, हमें काफी ओवर फेंकने पड़े. मैंने जो भी विकेट लिया, वह पांच विकेट जैसा लगा. एक तेज गेंदबाज के तौर पर, जब आपको मेहनत के बाद इनाम मिलता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर का अवॉर्ड जीतने पर आपको खुशी भी होती है.'

हैदराबाद: मोहम्मद सिराज का शानदार फॉर्म जारी है. हाल ही में खत्म हूई वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में सिराज ने 10 विकेट लिए थे. जिसकी वजह से भारतीय टीम ने ड्रेसिंग रूम में उनको 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दिया. बीसीसीआई टीवी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एन. जगदीशन ने ड्रेसिंग रूम में सिराज को उनका पदक प्रदान किया और उन्होंने इस तेज गेंदबाज के प्रदर्शन की सराहना की.

सिराज ने आगे कहा, 'किसी भी उपलब्धि के बाद एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत गर्व होता है. मैं इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है. इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, आपको पूरे दिन मैदान पर रहना होता है और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करनी होती है. यह खेल बहुत ही अलग है, लेकिन इससे मुझे गर्व भी होता है.'

आईसीसी का भी जीत चुके हैं एक अवॉर्ड

मोहम्मद सिराज ने इस से पहले इंग्लैंड में भी शानदार प्रदर्शन करके सबका दिल जीता था. वहां पांच मैचों की सीरीज में सिराज ने कुल 23 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. इसी वजह से अगस्त के महीने में उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ दि मंथ का अवॉर्ड भी दिया था. उस सीरीज को भारत 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रहा था.

सीरीज में भारत का दमदार प्रदर्शन

वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों के घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने पारी और 140 रनों से जीत दर्ज की थी जबकि दूसरे मैच में सात विकेट जीत हासिल करके सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. सिराज ने पहले मैच में सात विकेट लिए, जबकि आखिरी टेस्ट में तीन विकेट लिए. सीरीज में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ दि सीरीज का अवॉर्ड दिया गया था.