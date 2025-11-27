ETV Bharat / sports

मोहम्मद सिराज का फूटा गुस्सा, 4 घंटे फ्लाइट लेट होने के बाद लगाई एयर इंडिया की क्लास

Mohammed Siraj ने एयर इंडिया को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस एयरलाइंस का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है.

Mohammed Siraj
मोहम्मद सिराज (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का गुस्सा एयर इंडिया पर जमकर फूटा है. ये तब हुआ जब मोहम्मद सिराज गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली थे. उस समय उनकी फ्लाइट लगभग 7 घंटे लेट हुई. इसके साथ ही सिराज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार उनकी फ्लाइट क्यों लेट है.

मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया पर निकाला गुस्सा
इस पूरी घटना के बाद मोहम्मद सिराज गुस्से में नजर आए. उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर निकाला. सिराज ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7.25 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने बिना किसी सही वजह के फ्लाइट में देरी कर दी.

भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, 'यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और हर पैसेंजर यही पूछता है. फ्लाइट 4 घंटे लेट है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे हम फंस गए हैं. एयरलाइन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है. मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते'.

आपको बता दें कि, मोहम्मद सिराज भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा है. वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की सबसे बड़ी हार में प्लेइंग-11 का पार्ट थे. दक्षिण अफ्रीका से सीरीज गंवाने के बाद मोहम्मद सिराज अपने घर हैदराबाद लौट रहे थे. ऐसे में उन्हें फ्लाइट से जुड़ी ये समस्या झेलनी पड़ी.

टीम इंडिया 30 नवंबर से वनडे सीरीज खेलने वाली है. सिराज इस तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में जो खिलाड़ी इस वनडे सीरीज में खेलने वाले थे, वो रांची के लिए निकल गए जहां पर पहला वनडे होने वाला है. बाकी के खिलाड़ी जो वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. वो अपने-अपने घर के लिए उड़ान भरने वाले थे. सिराज उनमें से ही एक थे.

ये खबर भी पढ़ें : बिन खेले ही रोहित शर्मा के सिर सजा ताज, सिर्फ 7 दिन में वनडे रैंकिंग में हासिल किया शीर्ष स्थान

TAGGED:

MOHAMMED SIRAJ
MOHAMMED SIRAJ ANGRY
AIR INDIA
MOHAMMED SIRAJ FLIGHT DELAYED
MOHAMMED SIRAJ ANGRY AT AIR INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.