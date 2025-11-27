ETV Bharat / sports

मोहम्मद सिराज का फूटा गुस्सा, 4 घंटे फ्लाइट लेट होने के बाद लगाई एयर इंडिया की क्लास

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का गुस्सा एयर इंडिया पर जमकर फूटा है. ये तब हुआ जब मोहम्मद सिराज गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली थे. उस समय उनकी फ्लाइट लगभग 7 घंटे लेट हुई. इसके साथ ही सिराज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार उनकी फ्लाइट क्यों लेट है.

मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया पर निकाला गुस्सा

इस पूरी घटना के बाद मोहम्मद सिराज गुस्से में नजर आए. उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर निकाला. सिराज ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7.25 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने बिना किसी सही वजह के फ्लाइट में देरी कर दी.

भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, 'यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और हर पैसेंजर यही पूछता है. फ्लाइट 4 घंटे लेट है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे हम फंस गए हैं. एयरलाइन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है. मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते'.