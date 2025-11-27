मोहम्मद सिराज का फूटा गुस्सा, 4 घंटे फ्लाइट लेट होने के बाद लगाई एयर इंडिया की क्लास
Mohammed Siraj ने एयर इंडिया को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस एयरलाइंस का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है.
Published : November 27, 2025 at 9:32 AM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का गुस्सा एयर इंडिया पर जमकर फूटा है. ये तब हुआ जब मोहम्मद सिराज गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली थे. उस समय उनकी फ्लाइट लगभग 7 घंटे लेट हुई. इसके साथ ही सिराज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार उनकी फ्लाइट क्यों लेट है.
मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया पर निकाला गुस्सा
इस पूरी घटना के बाद मोहम्मद सिराज गुस्से में नजर आए. उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर निकाला. सिराज ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7.25 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने बिना किसी सही वजह के फ्लाइट में देरी कर दी.
भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, 'यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और हर पैसेंजर यही पूछता है. फ्लाइट 4 घंटे लेट है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे हम फंस गए हैं. एयरलाइन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है. मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते'.
Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and…— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025
आपको बता दें कि, मोहम्मद सिराज भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा है. वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की सबसे बड़ी हार में प्लेइंग-11 का पार्ट थे. दक्षिण अफ्रीका से सीरीज गंवाने के बाद मोहम्मद सिराज अपने घर हैदराबाद लौट रहे थे. ऐसे में उन्हें फ्लाइट से जुड़ी ये समस्या झेलनी पड़ी.
टीम इंडिया 30 नवंबर से वनडे सीरीज खेलने वाली है. सिराज इस तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में जो खिलाड़ी इस वनडे सीरीज में खेलने वाले थे, वो रांची के लिए निकल गए जहां पर पहला वनडे होने वाला है. बाकी के खिलाड़ी जो वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. वो अपने-अपने घर के लिए उड़ान भरने वाले थे. सिराज उनमें से ही एक थे.