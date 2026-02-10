ETV Bharat / sports

5 खिलाड़ी BCCI के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, जानें उनके नाम और बाहर होने का कारण

New Central Contract: BCCI ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 31 खिलाड़ियों को जगह दी है.

Mohammed Shami to Sarfaraz Khan
मोहम्मद शमी और सरफराज खान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ए प्लस ग्रेड को खत्म कर दिया गया है. जिसमें पहले रोहित, कोहली, जडेजा और बुमराह थे.

1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट में अब सिर्फ तीन ग्रेड (A, B, C) हैं. टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोट करके ए ग्रेड में रखा गया है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ए प्लस ग्रेड से डिमोट करके बी ग्रेड में डाल दिया गया है. वहीं रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को ए ग्रेड में जगह दी गई है.

5 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर
पिछले सीजन की तुलना में, BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से कुछ खिलाड़ियों को बाहर भी कर दिया है, जिसमें अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार शामिल हैं. मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए है. जिसकी वजह से उनको कॉट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में वो ए ग्रेड में थे.

इसके अलावा सरफराज खान, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार और ईशान किशन को भी इस न लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. जिनको पिछले सीजन सी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था. ईशान को छोड़कर सभी चार खिलाड़ी भारतीय टीम के किसी भी फॉर्मेट में पिछले एक साल से परमानेंट जगह बनाने में असफल रहे हैं. जिसकी वजह से उनको नए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है. ये चारों खिलाड़ी पिछले सीजन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सी ग्रेड में थे.

हैरानी की बात ये है कि ईशान किशन, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम का हिस्सा है, उनको भी नई लिस्ट से बाहर रखा गया है.

BCCI की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट

ग्रेड A - शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा

ग्रेड B - रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर.

ग्रेड C - अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, रुतुराज गायकवाड़.

रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिवर्ष A ग्रेड के खिलाड़ी को 5 करोड़, B ग्रेड को 3 करोड़ और C ग्रेड को 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं.

