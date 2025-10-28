ETV Bharat / sports

W,W,W,W,W... मोहम्मद शमी ने गेंद से उगली आग, 2 मैचों में 15 बल्लेबाजों का शिकार

Ranji Trophy: मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ध्यान आकर्षित किया और रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी मैच में 8 विकेट चटकाए.

Mohammed Shami
मोहम्मद शमी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 6:23 PM IST

हैदराबाद : भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से बनाने को बेताब अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में धमाल मचा रहे हैं. वो इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. बंगाल की ओर से खेलते हुए शमी ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ दो पारियों में 8 विकेट लिए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी का धमाल
शमी ने पहली पारी में 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. दूसरी पारी में उन्होंने पांच विकेट चटकाए. इसी के साथ बंगाल ने गुजरात को 141 ​​रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. इससे पहले शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ मैच में सात विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था.

35 वर्षीय शमी ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था. उसके बाद उन्हें किसी भी प्रारूप में राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना जा सका. ऐसी अफवाहें हैं कि फिटनेस समस्याओं के कारण उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है. शमी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में जगह नहीं मिलने पर चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की आलोचना की थी.

क्या शमी की फिटनेस केवल रणजी मैचों के लिए ही पर्याप्त है, वनडे खेलने के लिए पर्याप्त नहीं? चयनकर्ताओं पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशंसकों का मानना ​​है कि शमी को कम से कम रणजी में उनके प्रदर्शन को देखते हुए टीम में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने दोनों मैचों में 15 विकेट लेकर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को भी संदेश दिया है.

भारतीय टीम 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगी. पहला मैच ईडन गार्डन्स में और दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी. देखना होगा कि हाल ही में ईडन गार्डन्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले शमी को दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैचों के लिए चुना जाता है या नहीं.

शमी का शानदार क्रिकेट करियर
मोहम्मद शमी ने अब तक 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट मैचों में 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए हैं. उन्होंने 6 बार 5 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 56 रन देकर 6 विकेट है.

उन्होंने वनडे में 24 की औसत से 206 और टी20 में 27 विकेट लिए हैं. 2023 वनडे विश्व कप में मोहम्मद शमी का प्रदर्शन शानदार रहा. 7 मैच खेल चुके शमी ने 257 रन देकर 24 विकेट लिए. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए.

