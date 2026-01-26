'कुछ करने की भूख अगर आप में है तो...' मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन का बताया मंत्र
मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अब तक पांच मैच में 17 की औसत से 27 विकेट ले चुके हैं.
कोलकाता: बंगाल ने रविवार 25 जनवरी को बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर एलीट ग्रुप सी के मैच में सर्विसेज को एक पारी और 46 रनों से हराकर 2025/26 रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. सर्विसेज, जो पहली पारी में 166 रन पर ऑल आउट हो गई थी, दूसरी पारी में 349 रन ही बना पाई. बंगाल ने अनुभवी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी के 209 रनों की बदौलत 519 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था.
बंगाल की तरफ से खेल रहे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मैच में कुल सात विकेट चटकाए. उनका ये घरेलू सीजन शानदार रहा है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अब तक पांच मैच में 17 की औसत से 27 विकेट ले चुके हैं. अब उनके सामने रणजी ट्रॉफी नॉकआउट मैच की चुनौती है. उनकी उम्र 35 साल हो गई है फिर भी वो तेज रफतार से गेंदबाजी करते हुए नहीं थकते. जिसकी वजह से उनकी फिटनेस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं.
मैच के बाद ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया कि इस उम्र में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? जिस पर शमी ने कहा, 'कुछ करने की भूख, अगर आप में हमेशा कुछ करने की चाहत या भूख है, तो अच्छा प्रदर्शन अपने आप सामने आएगा. हमारा काम कड़ी मेहनत करना है और मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा.'
इस मौके पर शमी ने इस सीजन में अपने दृढ़ संकल्प के बारे में भी खुलकर बात की और कहा, 'अलग से प्रेरणा की जरूरत नहीं है. पहले अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तो आपको भारतीय टीम में मौका मिलता था. रणजी ट्रॉफी अभी भी भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए एक प्रतियोगिता है. रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए कौशल, आत्मविश्वास, बलिदान अभी भी पहले जैसा ही है. राज्य टीम के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, वह हर खिलाड़ी को करना चाहिए.'
जब शमी से ये पूछा गया कि क्या इस साल बंगाल के लिए बहुप्रतीक्षित रणजी ट्रॉफी जीतना संभव होगा? तो शमी ने कहा, 'हम हर मैच में अपना 100 प्रतिशत देते हैं. हम नतीजे के बारे में नहीं सोचते. हमारे पास जो टीम है, उसके साथ हम खिताब के दावेदारों में से एक हैं. अब हम टॉप पर हैं. न सिर्फ क्रिकेटर, बल्कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशन भी हमेशा रणजी ट्रॉफी जीतना चाहता है. हमें रणजी जीते हुए बहुत समय हो गया है. इसलिए, हम ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे.'
अब नॉकआउट चरण है, क्या टीम में कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? शमी कहते हैं, 'सब कुछ मैच की स्थिति पर निर्भर करेगा. मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत है. पहले दिन बंगाल के लिए खेलते समय मुझे जो महसूस हुआ था, आज भी वही महसूस हो रहा है. अपने राज्य के लिए खेलने से बड़ी कोई बात नहीं है. बंगाल की जर्सी पहनकर योगदान देना मुझे हमेशा खुशी देता है.'
शमी का भविष्य में लक्ष्य क्या है? इस तेज गेंदबाज का जवाब था, 'खुद को और बेहतर बनाना. नए लक्ष्य तय करना. जब तक मुझमें भूख है, मैं परफॉर्म करूंगा. उम्र मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है. चाहे मैं 35 का हूं या 36 का, खेलने की भूख असली है.'
आखिर में शमी ने टीम इंडिया के बारे में बात करते कहा, 'टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में है और हम दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह से उनका प्रदर्शन जारी रहे ताकि हम टाईटल एक बार फिर अपने नाम करने में सफल रहें. पूरा देश भी यही चाहता कि भारतीय टीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में खिताब बरकरार रखेगी.
