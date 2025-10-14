ETV Bharat / sports

मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर पर साधा निशाना, चयन और फिटनेस को लेकर दिया बड़ा बयान

अगरकर के बयान पर शमी का कटाक्ष बंगाल का रणजी अभियान बुधवार को उत्तराखंड के खिलाफ शुरू हो रहा है. शमी सोमवार को शहर पहुंचने के बाद मैच से 24 घंटे पहले बंगाल कैंप में शामिल हुए. वहां पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए, 2023 विश्व कप के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ने कहा, 'अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको अपडेट मांगना होगा या आप पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसे और कैसे अपडेट देगा. मेरा काम एनसीए जाना, मैच खेलना और पर्याप्त अभ्यास करना है. यह जानना मेरा काम नहीं है कि किसने किसे अपडेट दिया या नहीं'.

कोलकाता : मोहम्मद शमी आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्यों नहीं हैं? पिछले महीने टीम की घोषणा के बाद अजीत अगरकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उनके पास बंगाल के इस तेज गेंदबाज की फिटनेस के बारे में कोई अपडेट नहीं है. अब शमी ने खुद मुख्य चयनकर्ता की टिप्पणी का जवाब दिया. शमी ने रणजी ट्रॉफी अभियान शुरू होने से एक दिन पहले बंगाल के अभ्यास सत्र में शामिल होकर मुख्य चयनकर्ता की टिप्पणी पर कटाक्ष किया है.

आकाशदीप के साथ खेलने पर बोले शमी

आकाशदीप और मोहम्मद शमी मंगलवार को उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में पहली बार बंगाल के लिए जोड़ी बनाएंगे. टीम प्रबंधन को राष्ट्रीय टीम के दोनों तेज गेंदबाजों से काफी उम्मीदें हैं लेकिन मजेदार बात यह है कि शमी को यह नहीं पता था कि वह पहले आकाशदीप के साथ नहीं खेले हैं. इस बारे में पूछे जाने पर वनडे में भारत के लिए दूसरे सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज ने कहा, 'आकाश हमारी गेंदबाजी इकाई की ताकत में से एक है. मुझे लगा कि मैं किसी समय उसके साथ खेल सकता हूं लेकिन उसने मुझे बताया कि हम पहले कभी साथ नहीं खेले हैं. यह उन दोनों का साथ में पहला मैच है'.

शमी ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा बयान

शमी ने यह भी कहा कि, आकाश अब युवा नहीं हैं लेकिन काफी अनुभवी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुकेश कुमार, सूरज सिंधु और जायसवाल के दम पर बनी बंगाल की तेज गेंदबाजी घरेलू क्रिकेट में सबसे मजबूत है. आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे में मौका न मिलने के बारे में शमी ने कहा, 'मैं पहले ही कह चुका हूं कि टीम में मौका मिलना मेरे हाथ में नहीं है लेकिन अगर फिटनेस की बात आती है, तो मुझे कहना होगा कि अगर मैं फिट नहीं होता, तो आज यहां नहीं होता. इसलिए मेरे लिए इस बारे में न बोलना ही बेहतर है. अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं, तो 50 ओवर का क्रिकेट न खेलने का कोई कारण नहीं है'.

शमी ने रणजी ट्रॉफी से पहले पिछले अगस्त में दलीप ट्रॉफी के जरिए लाल गेंद से क्रिकेट में वापसी की थी. इस तेज गेंदबाज का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने पहली पारी में 23 ओवर में 100 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया. दूसरी पारी में शमी ने 11 ओवर में 36 रन देकर कोई विकेट नहीं लिए थे.