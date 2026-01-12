ETV Bharat / sports

बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पिता-पुत्र की जोड़ी ने रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

यह विदेशी फ्रेंचाइजी लीग में ईसाखेल का पहला लीग मैच था. नबी ने अपने बेटे को टीम की डेब्यू कैप दी. ईसाखेल ने अपनी पारी में सात चौकों और पांच छक्के भी लगाए. वह नोआखली के लिए दो महत्वपूर्ण साझेदारियों भी की. उन्होंने पहले 101 रन की ओपनिंग साझेदारी की और फिर अपने पिता के साथ चौथे विकेट के लिए 53 रन जोड़े.

मोहम्मद नबी और उनका बेटा ईसाखेल BPL में नोआखली एक्सप्रेस के लिए खेल रहे हैं. ईसाखेल ने अपने पिता के साथ चौथे विकेट के लिए 53 रन की पार्टनरशिप की, 19 साल के हसन ईसाखेल ने सिलहट में ढाका कैपिटल्स के खिलाफ नोआखली एक्सप्रेस के लिए क्रीज पर रहते हुए 60 गेंदों पर 92 रन बनाए.

ढाका (बांग्लादेश): स्टार अफगानिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसाखेल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हुए इतिहास रचा. वे टी20 लीग में एक ही टीम के लिए बल्लेबाजी करने वाली पहली पिता-पुत्र की जोड़ी बन गए.

पिता-पुत्र की जोड़ी के एक साथ बल्लेबाजी करने का ऐतिहासिक क्षण 14वें ओवर में आया जब नबी अपने बेटे के साथ जुड़ने के लिए मैदान पर उतरे. नबी ने ज्यादातर समय ईसाखेल के लिए दूसरे छोर पर रहकर उनका साथ दिया.

नोआखली ने 41 रनों से जीत हासिल की

ईसाखेल के अर्धशतक की मदद से टीम ने 41 रन से जीत हासिल की. ​​पहले बल्लेबाजी करते हुए, नोआखली ने 184/7 का स्कोर बनाया, जिसमें सौम्य सरकार ने 48 रन बनाए जबकि ईसाखेल ने अर्धशतक बनाया. इसके जवाब में ढाका की टीम 143 रन पर ऑल आउट हो गई.

मोहम्मद नबी का इंतजार हुआ खत्म

मैच के बाद मोहम्मद नबी ने कहा कि वह अपने बेटे के साथ खेलकर बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ खेलने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाया और अपने डेब्यू पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया. मोहम्मद नबी ने कहा है कि उन्होंने मैच से एक दिन पहले 90 मिनट तक तैयारी की, अपने बेटे को बताया कि उन्हें किस तरह की बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा. दूसरी ओर, हसन ईसाखेल ने कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं, मेरे पिता सख्त नहीं हैं, वह ट्रेनिंग में सख्त हैं, अफगानिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलना मेरा सपना है.