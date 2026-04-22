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पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिया था ड्रग्स, टेस्ट आया पॉजिटिव, PCB ने शुरू की जांच

Mohammad Nawaz drug test: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कथित तौर पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, क्योंकि उनका नशीली पदार्थों के इस्तेमाल के लिए लिया गया टेस्ट पॉजिटिव आया है.

यह पॉजिटिव नतीजा इस साल की शुरुआत में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान किए गए टेस्ट से आया है. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB को जानकारी दी है. जिसके बाद PCB ने जांच शुरू कर दी है. टेस्ट से यह साबित हो गया कि मुहम्मद नवाज ने नशीले पदार्थों (ड्रग्स) का सेवन किया था. अब PCB मोहम्मद नवाज के खिलाफ चल रही जांच के बारे में ICC को जानकारी देगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नवाज का प्रदर्शन

मोहम्मद नवाज T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम के लिए सात मैच खेले, लेकिन गेंद या बल्ले, किसी से भी प्रभावित करने में नाकाम रहे. उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए और केवल सात विकेट लिए, जिसके बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट के सुपर आठ चरण से बाहर हो गया.