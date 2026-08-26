ICC Rankings: मिचेल स्टार्क ने बुमराह से छीना नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज का खिताब
ICC Rankings: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपने करियर में पहली बार नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं.
Published : August 26, 2026 at 3:37 PM IST
ICC Rankings: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क नंबर वन टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के जसप्रीत बुमराह को हटाकर पहला स्थान हासिल किया.
स्टार्क का शीर्ष पर पहुंचना मैके में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा है, जहां उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए थे. इस प्रदर्शन से 36 वर्षीय खिलाड़ी को दो स्थान ऊपर चढ़ने, बुमराह और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी से आगे निकलने और अपने करियर में पहली बार शीर्ष रैंकिंग वाले टेस्ट बॉलर बनने में मदद मिली.
स्टार्क ने अपने 15 साल के टेस्ट करियर का अधिकांश समय शीर्ष 10 में बिताया है और पिछले साल के अंत में एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद शीर्ष तीन में जगह बनाई थी. हालांकि, वह इससे पहले कभी नंबर-1 स्थान पर नहीं पहुंचे थे.
स्टार्क के कुल 872 रेटिंग
स्टार्क अब बुमराह और हेनरी से 10 रेटिंग अंक आगे हैं. आस्ट्रेलियाई गेंदबाज के अब कुल 872 रेटिंग पॉइंट हैं जबकि बुमराह के 862 और हेनरी के 861 रेटिंग हैं. स्टार्क इससे पहले अपने टेस्ट करियर में दूसरे स्थान तक पहुंचे थे. उन्होंने पिछले साल ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट के बाद पहली बार दूसरा स्थान हासिल किया था.
बुमराह, जो पहली बार फरवरी 2024 में नंबर-1 स्थान पर पहुंचे थे और पिछले दो वर्षों में से अधिकांश समय इस स्थान पर बने रहे. श्रीलंका के खिलाफ भारत की चल रही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से बुमराह की अनुपस्थिति और बांग्लादेश के खिलाफ स्टार्क के 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' वाले प्रदर्शन ने पहले स्थान पर इस बदलाव में योगदान दिया.
टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग
टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के पंत ने सबसे बड़ी छलांग लगाई. गॉल में पहले टेस्ट में श्रीलंका पर भारत की जीत के दौरान दूसरी पारी में तेज-तर्रार अर्धशतक लगाने के बाद यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ छह स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर पहुंच गया. शीर्ष दो स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.