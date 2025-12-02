ETV Bharat / sports

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर सोनीपत पहुंची मिनी नरवाल, ग्रामीणों ने किया ग्रैंड वेलकम

सोनीपत : नेशनल कबड्डी महिला विश्व कप-2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता. गांव रिंढाणा की बेटी मिनी नरवाल ने कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम का सफल प्रतिनिधित्व किया. मंगलवार को मिनी नरवाल सोनीपत के गोहाना पहुंची जहां पर उन्हें सम्मानित किया गया. ग्रामीण उन्हें सिंचाई विभाग के विश्रामगृह से काफिले के साथ गांव लेकर गए.

सोनीपत लौटी मिनी नरवाल : बांग्लादेश के ढाका में दूसरा नेशनल कबड्डी महिला विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने ताइपे की टीम को 35-28 अंक के अंतर से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता. भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गांव रिंढाणा की मिनी नरवाल और पूजा नरवाल ने शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों खिलाड़ियों ने कबड्डी कोच रामभज नरवाल के मार्गदर्शन में कबड्डी खेलना शुरू किया था. अब वे सोनीपत स्थित साई सेंटर में अभ्यास करती हैं.

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर सोनीपत पहुंची मिनी नरवाल (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने किया सम्मानित : मंगलवार को मिनी नरवाल सिंचाई विभाग के विश्रामगृह पर पहुंची. दोनों खिलाड़ियों को ग्रामीण यहां से ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गांव लेकर गए. वहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए सम्मानित किया. इस मौके पर कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल ने कहा कि मिनी ने देश का नाम रोशन करने के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया है. वे चाहते हैं कि हरियाणा की बेटियां यूं ही प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाते रहे.