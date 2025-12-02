ETV Bharat / sports

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर सोनीपत पहुंची मिनी नरवाल, ग्रामीणों ने किया ग्रैंड वेलकम

बांग्लादेश के ढाका में हुए नेशनल कबड्डी महिला विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिनी नरवाल सोनीपत पहुंची जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ.

Mini Narwal returns to Sonipat after winning a medal in the National Kabaddi Women World Cup 2025
सोनीपत की मिनी नरवाल का ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 10:56 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 11:05 PM IST

सोनीपत : नेशनल कबड्डी महिला विश्व कप-2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता. गांव रिंढाणा की बेटी मिनी नरवाल ने कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम का सफल प्रतिनिधित्व किया. मंगलवार को मिनी नरवाल सोनीपत के गोहाना पहुंची जहां पर उन्हें सम्मानित किया गया. ग्रामीण उन्हें सिंचाई विभाग के विश्रामगृह से काफिले के साथ गांव लेकर गए.

सोनीपत लौटी मिनी नरवाल : बांग्लादेश के ढाका में दूसरा नेशनल कबड्डी महिला विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने ताइपे की टीम को 35-28 अंक के अंतर से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता. भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गांव रिंढाणा की मिनी नरवाल और पूजा नरवाल ने शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों खिलाड़ियों ने कबड्डी कोच रामभज नरवाल के मार्गदर्शन में कबड्डी खेलना शुरू किया था. अब वे सोनीपत स्थित साई सेंटर में अभ्यास करती हैं.

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर सोनीपत पहुंची मिनी नरवाल (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने किया सम्मानित : मंगलवार को मिनी नरवाल सिंचाई विभाग के विश्रामगृह पर पहुंची. दोनों खिलाड़ियों को ग्रामीण यहां से ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गांव लेकर गए. वहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए सम्मानित किया. इस मौके पर कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल ने कहा कि मिनी ने देश का नाम रोशन करने के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया है. वे चाहते हैं कि हरियाणा की बेटियां यूं ही प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाते रहे.

मेहनत कभी बेकार नहीं जाती : मिनी नरवाल ने इस दौरान कहा कि "ये जीत उनके लिए बेहद ज्यादा खास है. उन्होंने अपने परिवार, गुरू, कोच को अपनी सफलता का श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में बहुत संघर्ष रहा, ताने भी सुनने पड़े, चोटें भी आईं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था. खेल में सर्वश्रेष्ठ देना. मेहनत बेकार नहीं जाती, आज जो गोल्ड मिला है वो पूरे देश की बेटियों की जीत है."

Last Updated : December 2, 2025 at 11:05 PM IST

