आतंकी हमले में बाल-बाल बची क्रिकेटर की जान, पोस्ट कर बताई आपबीती, देखें वीडियो
Michael Vaughan on Bondi Beach Attack: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले पर बयान दिया है.
Published : December 15, 2025 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन बाल-बाल बचे. उन्होंने एक रेस्टोरेंट में फना ली और अपनी जान बचाई. वॉन ने रविवार शाम को दुनिया को हिला देने वाले उस डरावने मंजर को बयां किया. यह हमला एक यहूदी समुदाय के हनुक्का सेलिब्रेशन को निशाना बनाकर किया गया था.
इस हमले में 16 लोग मारे गए और 13 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. दुनिया के सबसे मशहूर बीच में से एक बॉन्डी बीच पर हुए इस आतंकी हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में सदमे की लहरें फैला दी हैं. जिसमें स्पोर्ट्स स्टार्स से लेकर आम लोगों तक, हर कोई इस डरावने मंजर का गवाह बना.
हमले पर क्या बोले माइकल वॉन
जब गोलीबारी हुई, तब माइकल वॉन बॉन्डी बीच इलाके के एक रेस्टोरेंट में थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बॉन्डी के एक रेस्टोरेंट में फंसना डरावना था. मैं अब सुरक्षित घर आ गया हूं. इमरजेंसी सर्विस और उस आदमी का शुक्रिया जिसने आतंकी का सामना किया. प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं'.
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
वॉन का रिएक्शन उस डर का सबूत है जिससे आम लोग और टूरिस्ट घिरे हुए थे. वॉन ने अपनी पोस्ट में जिस आदमी का शुक्रिया अदा किया, उसकी बहादुरी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में वह आदमी शूटर को पीछे से पकड़कर उसके हाथ से बंदूक छीनता हुआ दिख रहा है. इतना ही नहीं, उसने शूटर पर बंदूक भी तान दी.
16 Killed in Sydney Hanukkah Terror Massacre— Gabrielle Resnik (@GabbRezz) December 15, 2025
|Dec. 14, 2025| This Sunday, a severe attack occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, the first day of Hanukkah, also known as the Festival of Lights. The attack was declared a terrorist incident and specifically was designed to… pic.twitter.com/jq5jnDij7f
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने साफ तौर पर हमले को आतंकवादी घटना बताया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि, यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को टारगेट करके किया गया था और जांच बहुत बड़ी, मुश्किल और शुरुआती स्टेज में है. पुलिस के मुताबिक, हमले के समय इवेंट में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे.
Bondi Beach terror attack footage compilation.— NightNation.Live (@nightnationnick) December 15, 2025
On December 14, 2025, a mass shooting occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, during a Hanukkah celebration (" chanukah by the sea") organized by chabad of bondi. this targeted attack on the jewish community has been declared a… pic.twitter.com/e8U5C34NY9
मौके पर एक गाड़ी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) होने का शक था. बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने कहा कि दो हमलावरों की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे संदिग्ध की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने धैर्य रखने की अपील की क्योंकि यह बदला लेने का नहीं बल्कि आगे की जांच का समय है.