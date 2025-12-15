ETV Bharat / sports

आतंकी हमले में बाल-बाल बची क्रिकेटर की जान, पोस्ट कर बताई आपबीती, देखें वीडियो

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले पर माइकल वॉन ( AP and Getty Images )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन बाल-बाल बचे. उन्होंने एक रेस्टोरेंट में फना ली और अपनी जान बचाई. वॉन ने रविवार शाम को दुनिया को हिला देने वाले उस डरावने मंजर को बयां किया. यह हमला एक यहूदी समुदाय के हनुक्का सेलिब्रेशन को निशाना बनाकर किया गया था. इस हमले में 16 लोग मारे गए और 13 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. दुनिया के सबसे मशहूर बीच में से एक बॉन्डी बीच पर हुए इस आतंकी हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में सदमे की लहरें फैला दी हैं. जिसमें स्पोर्ट्स स्टार्स से लेकर आम लोगों तक, हर कोई इस डरावने मंजर का गवाह बना. हमले पर क्या बोले माइकल वॉन

जब गोलीबारी हुई, तब माइकल वॉन बॉन्डी बीच इलाके के एक रेस्टोरेंट में थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बॉन्डी के एक रेस्टोरेंट में फंसना डरावना था. मैं अब सुरक्षित घर आ गया हूं. इमरजेंसी सर्विस और उस आदमी का शुक्रिया जिसने आतंकी का सामना किया. प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं'.