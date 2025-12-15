ETV Bharat / sports

आतंकी हमले में बाल-बाल बची क्रिकेटर की जान, पोस्ट कर बताई आपबीती, देखें वीडियो

Michael Vaughan on Bondi Beach Attack: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले पर बयान दिया है.

Michael Vaughan on Bondi Beach Attack
सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले पर माइकल वॉन (AP and Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन बाल-बाल बचे. उन्होंने एक रेस्टोरेंट में फना ली और अपनी जान बचाई. वॉन ने रविवार शाम को दुनिया को हिला देने वाले उस डरावने मंजर को बयां किया. यह हमला एक यहूदी समुदाय के हनुक्का सेलिब्रेशन को निशाना बनाकर किया गया था.

इस हमले में 16 लोग मारे गए और 13 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. दुनिया के सबसे मशहूर बीच में से एक बॉन्डी बीच पर हुए इस आतंकी हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में सदमे की लहरें फैला दी हैं. जिसमें स्पोर्ट्स स्टार्स से लेकर आम लोगों तक, हर कोई इस डरावने मंजर का गवाह बना.

हमले पर क्या बोले माइकल वॉन
जब गोलीबारी हुई, तब माइकल वॉन बॉन्डी बीच इलाके के एक रेस्टोरेंट में थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बॉन्डी के एक रेस्टोरेंट में फंसना डरावना था. मैं अब सुरक्षित घर आ गया हूं. इमरजेंसी सर्विस और उस आदमी का शुक्रिया जिसने आतंकी का सामना किया. प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं'.

वॉन का रिएक्शन उस डर का सबूत है जिससे आम लोग और टूरिस्ट घिरे हुए थे. वॉन ने अपनी पोस्ट में जिस आदमी का शुक्रिया अदा किया, उसकी बहादुरी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में वह आदमी शूटर को पीछे से पकड़कर उसके हाथ से बंदूक छीनता हुआ दिख रहा है. इतना ही नहीं, उसने शूटर पर बंदूक भी तान दी.

ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने साफ तौर पर हमले को आतंकवादी घटना बताया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि, यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को टारगेट करके किया गया था और जांच बहुत बड़ी, मुश्किल और शुरुआती स्टेज में है. पुलिस के मुताबिक, हमले के समय इवेंट में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे.

मौके पर एक गाड़ी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) होने का शक था. बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने कहा कि दो हमलावरों की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे संदिग्ध की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने धैर्य रखने की अपील की क्योंकि यह बदला लेने का नहीं बल्कि आगे की जांच का समय है.

संपादक की पसंद

