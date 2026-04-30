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MI vs SRH: हैदराबाद ने IPL इतिहास का चौथा सबसे बड़ा रन चेज करके मुंबई को हराया

MI vs SRH: हैदराबाद ने IPL इतिहास का चौथा सबसे बड़ा रन चेज करके मुंबई को हराया ( IANS )

Highest Run Chase in IPL history: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 243 रनों के मुश्किल लक्ष्य को 8 गेंद और 6 विकेट शेष रहते हुए चेज करके मुंबई इंडियंस को हरा दिया. इसके साथ ये आईपीएल के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा सफल चेज बन गया. जबकि हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज है.

IPL में चेज किए गए सबसे बड़े लक्ष्य

265 - PBKS बनाम DC, दिल्ली, 2026

262 - PBKS बनाम KKR, कोलकाता, 2024

246 - SRH बनाम PBKS, हैदराबाद, 2025

244 - SRH बनाम MI, मुंबई WS, 2026

229 - SRH बनाम RR, जयपुर, 2026

हैदराबाद की ऐतिहासिक जीत

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के जबरदस्त प्रदर्शन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 244 रनों के विशाल लक्ष्य को आसान बना दिया और 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत की नींव पहले हेड और अभिषेक ने रखी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी की. हेड ने 30 गेंद में 76 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल थे, जबकि अभिषेक ने 24 गेंद में 45 रन बनाए, और उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए.

इन दोनों के अलावा हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंद में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाग 65 रनों की पारी खेली, सलील अरुड़ा ने 10 गेंद में 30 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को एतिहासिक जीत दिला दी. क्लासेन को उनकी शनदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.