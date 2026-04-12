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MI vs RCB: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, जानें इसके पीछे की वजह

MI vs RCB IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हैं. मुंबई के कप्तान हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

खिलाड़ियों ने काली पट्टी क्यों बांधी

वहीं पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी है. टीम का यह कदम महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि है, जिनका आज ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया.

आशा भोसले, जो एक मशहूर गायिका और देश की सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाली गायिकाओं में से एक थीं, कुछ समय अस्पताल में भर्ती रहने के बाद रविवार 12 अप्रैल 2026 को चल बसीं. उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की.

आशा भोसले क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं और जब भी उन्हें समय मिलता था, वे मैच देखती थीं. वह कई क्रिकेटरों के भी करीब थीं, जिनमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं. जहां तक 2026 सीजन की बात है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है. उन्होंने एक मैच जीता है और दो हारे हैं.