MI vs RCB: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, जानें इसके पीछे की वजह
MI vs RCB IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के खिलाफ मैच में काली पट्टी पहनकर मैदान में उतरी.
Published : April 12, 2026 at 7:21 PM IST
MI vs RCB IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हैं. मुंबई के कप्तान हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.
खिलाड़ियों ने काली पट्टी क्यों बांधी
वहीं पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी है. टीम का यह कदम महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि है, जिनका आज ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया.
आशा भोसले, जो एक मशहूर गायिका और देश की सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाली गायिकाओं में से एक थीं, कुछ समय अस्पताल में भर्ती रहने के बाद रविवार 12 अप्रैल 2026 को चल बसीं. उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की.
🚨 Toss 🚨@mipaltan won the toss and elected to bowl first against @RCBTweets in Match 2⃣0⃣— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2026
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आशा भोसले क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं और जब भी उन्हें समय मिलता था, वे मैच देखती थीं. वह कई क्रिकेटरों के भी करीब थीं, जिनमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं. जहां तक 2026 सीजन की बात है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है. उन्होंने एक मैच जीता है और दो हारे हैं.
वे इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए बेताब होंगे, लेकिन उनके सामने एक मुश्किल चुनौती होगी, क्योंकि उनका मुकाबला RCB से है, जो तीसरे स्थान पर है और जिसने अपने 2 मैच जीते हैं और एक हारा है.
मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार दो हार का सामना करना पड़ा.
MI vs RCB दोनों टीमों की प्लेइंग-11
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा.
मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे, जसप्रीत बुमराह.