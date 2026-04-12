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IPL 2026: आज के दूसरे मैच में रोहित-विराट होंगे आमने सामने, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

MI vs RCB IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (12 अप्रैल) खेले जाने वाले दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे मुंबई के वावखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा. फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि आज फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. आमतौर पर ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए एक साथ खेलते हैं, लेकिन IPL में ही वे एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं. चूंकि दोनों खिलाड़ियों का एक-दूसरे की टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड काफी शानदार है, इसलिए आज का मैच हाई-वोल्टेज हो सकता है.

विराट बनाम रोहित

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में फिलहाल विराट कोहली आगे चल रहे हैं. उन्होंने मुंबई के खिलाफ 33 पारियों में 31.8 की औसत से 922 रन बनाए हैं और 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 78 रन दूर हैं. दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने भी RCB के खिलाफ 33 पारियां खेली हैं, लेकिन उन्होंने कोहली से कम, यानी 848 रन बनाए हैं. इस समय रोहित का बल्लेबाजी औसत भी 27.35 है, जो विराट से कम है.

IPL 2026 अंक तालिका

आरसीबी अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने अब तक तीन मैच में दो जीत दर्ज की है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं मुंबई अंक तालिका में तीन मैच में दो हार के साथ 8वें नंबर पर है.