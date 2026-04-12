IPL 2026: आज के दूसरे मैच में रोहित-विराट होंगे आमने सामने, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
MI vs RCB: IPL 2026 का 20वां मैच आज (12 अप्रैल) मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा.
Published : April 12, 2026 at 5:11 PM IST
MI vs RCB IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (12 अप्रैल) खेले जाने वाले दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे मुंबई के वावखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा. फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि आज फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. आमतौर पर ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए एक साथ खेलते हैं, लेकिन IPL में ही वे एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं. चूंकि दोनों खिलाड़ियों का एक-दूसरे की टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड काफी शानदार है, इसलिए आज का मैच हाई-वोल्टेज हो सकता है.
विराट बनाम रोहित
मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में फिलहाल विराट कोहली आगे चल रहे हैं. उन्होंने मुंबई के खिलाफ 33 पारियों में 31.8 की औसत से 922 रन बनाए हैं और 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 78 रन दूर हैं. दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने भी RCB के खिलाफ 33 पारियां खेली हैं, लेकिन उन्होंने कोहली से कम, यानी 848 रन बनाए हैं. इस समय रोहित का बल्लेबाजी औसत भी 27.35 है, जो विराट से कम है.
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IPL 2026 अंक तालिका
आरसीबी अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने अब तक तीन मैच में दो जीत दर्ज की है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं मुंबई अंक तालिका में तीन मैच में दो हार के साथ 8वें नंबर पर है.
MI vs RCB: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
अब तक मुंबई और बेंगलुरु के बीच कुल 34 IPL मैच खेले गए हैं. जिनमें से पांच बार की चैंपियन मुंबई ने 19 मैच जीते हैं. वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु 15 मैच जीतने में सफल रही है.
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MI vs RCB: पिच रिपोर्ट
वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला मैच हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है. यहां की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए बहुत अनुकूल होती हैं. वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच अपनी एक जैसी गति, सटीक उछाल और गेंद-बल्ले के अच्छे संपर्क के लिए जानी जाती है.
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MI vs RCB: संभावित प्लेइंग XI
मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली, फिल साल्ट/जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड.