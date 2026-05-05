IPL 2026: 'मेरे पास कोई जवाब नहीं...', हार से दुखी ऋषभ पंत ने बोली बड़ी बात
LSG IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार छठी हार के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे हैं.
Published : May 5, 2026 at 9:55 AM IST
MI vs LSG IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. सोमवार 4 मई को खेले गए मैच में उन्हें मुंबई इंडियंस से भी हार का सामना करना पड़ा. जब लखनऊ के तेज गेंदबाज वानखेड़े की पिच पर 228 रन भी नहीं बचा पाए. ये इस सीजन LSG को लगातार छठी हार है और वो चार अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे बने हुए हैं.
मैच के बाद कप्तान ऋषभ पंत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उनकी टीम ने शानदार शुरुआत (छह ओवर में 90/1) करने के बावजूद अपनी लय कैसे खो दी. पंत ने माना कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, उसे देखते हुए वे लगभग 10-15 रन पीछे रह गए.
हम 10-15 रन पीछे रह गए
पंत ने कहा, 'जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, हमें निश्चित रूप से और रन बनाने चाहिए थे. उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, वे इन परिस्थितियों के आदी थे. निश्चित रूप से, हम 10-15 रन पीछे रह गए.' पंत ने ये भी कहा, 'इस विकेट पर 228 रन का बचाव न कर पाने के लिए अपने गेंदबाजों को दोष नहीं देंगे. वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पंत ने कहा कि अब उनकी टीम को मैच जीतने के लिए बस थोड़ी किस्मत की जरूरत है. इसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, यह तो पक्का है.
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कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?
वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने इस जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया. सूर्य ने कहा कि छह ओवर में 90/1 के स्कोर पर होने के बावजूद टीम में कोई घबराहट नहीं फैली, क्योंकि इस सीजन में पहले खेले गए मैचों में भी वे ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर चुके थे. उन्होंने मैच को वापस टीम के पक्ष में मोड़ने का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया.
उन्होंने कहा कि मैच का रुख पलटने के लिए उन्हें गेंदबाजों को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी गेंदबाजों के पास अपनी-अपनी योजनाएं पहले से ही तैयार थीं. सभी को यह विश्वास था, और प्लान भी साफ थे. बस थोड़ा-सा आक्रामक खेलना था. हालांकि हमने कुछ दिन पहले 244 रन बनाए थे, लेकिन SRH ने उसे चेज कर लिया था.
उन्होंने रोहित और रिकेल्टन की दी गई अच्छी शुरुआत का श्रेय भी दिया. सूर्य ने कहा, 'जब 220-225 रन चेज करने हों, तो अच्छी शुरुआत मिलना जरूरी होता है. वे हमेशा कंट्रोल में थे. आखिर में, जिस तरह नमन धीर और बाकी सभी ने बैटिंग की, वह बहुत बढ़िया था.'
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मुंबई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की
पहले बल्लेबाजी करते हुए, निकोलस पूरन ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए 21 गेंदों में 63 रन बनाए, और मिशेल मार्श ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए, जिससे LSG पावर-प्ले के अंत में 90/1 के स्कोर पर पहुंच गई. लेकिन दोनों जमे हुए बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हो गए. इसके बाद मुंबई ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ को 228/5 के स्कोर पर रोक दिया.
मुंबई ने इस लक्ष्य को 8 गेंद पहले ही आसानी से हासिल कर लिया, जिसमें पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 84 रन और रयान रिकेटन ने 32 गेंदों पर 83 रन की तूफानी पारियां खेलीं. दोनों ने पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी की - जो इस सीजन में उनकी तीसरी शतकीय साझेदारी थी - और इस तरह एक आसान जीत की नींव रखी.