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MI vs LSG: मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा स्कोर चेज करके लखनऊ को 6 विकेट से हराया

MI vs LSG: मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा स्कोर चेज करके लखनऊ को 6 विकेट से हराया ( IANS )

MI vs LSG IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छह विकेट से हरा दिया. 229 रनों के विशाल लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 8 गेंद पहले ही चेज कर लिया. ये मुंबई का आईपीएल में सबसे बड़ा सफल चेज है. चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की. उन्होंने अर्धशतक जड़ा और रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी करके जीत की नींव रख दी. रोहित ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, और रिकेल्टन, जिन्होंने कुछ जोरदार शॉट लगाए, ने 83 रन जोड़े. इस तरह मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में सबसे बड़े रन-चेज का रिकॉर्ड बनाया.