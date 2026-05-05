MI vs LSG: मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा स्कोर चेज करके लखनऊ को 6 विकेट से हराया
MI vs LSG IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने 229 रनों के विशाल लक्ष्य को 8 गेंद पहले ही चेज कर लिया.
Published : May 5, 2026 at 12:31 AM IST
MI vs LSG IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छह विकेट से हरा दिया. 229 रनों के विशाल लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 8 गेंद पहले ही चेज कर लिया. ये मुंबई का आईपीएल में सबसे बड़ा सफल चेज है.
चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की. उन्होंने अर्धशतक जड़ा और रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी करके जीत की नींव रख दी.
रोहित ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, और रिकेल्टन, जिन्होंने कुछ जोरदार शॉट लगाए, ने 83 रन जोड़े. इस तरह मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में सबसे बड़े रन-चेज का रिकॉर्ड बनाया.
इसके साथ पांच बार की चैंपियन टीम ने 10 मैचों में अपनी तीसरी जीत हासिल की. वे छह अंकों पर पहुंच गए हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में अभी भी नीचे से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, और अपनी जीत की थोड़ी-बहुत उम्मीदों को बनाए हुए हैं.
पहले बैटिंग करते हुए, निकोलस पूरन ने 16 गेंदों में तेज अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 21 गेंदों में 63 रन बनाए, और मिचेल मार्श ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए. जिसकी बदौलत LSG ने मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद 228/5 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. यह दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' वाला मैच था.
जवाब में, मुंबई इंडियंस ने रोहित और रिकेल्टन के शानदार अर्धशतकों की बदौलत 18.4 ओवर में 229/4 का स्कोर बनाकर आठ गेंदें शेष रहते ही मैच जीत लिया. LSG को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा और वे चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बने हुए हैं.