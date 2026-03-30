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IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में प्रपोजल के समय खोई अंगूठी, वीडियो वायरल

मुंबई के फैन ने KKR की फैन को स्टेडियम में किया प्रपोज ( KKR X Handle )