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IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में प्रपोजल के समय खोई अंगूठी, वीडियो वायरल

IPL 2026 के दूसरे मैच में मुंबई के फैन द्वारा KKR की फैन को स्टेडियम में प्रपोज करने का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है.

मुंबई के फैन ने KKR की फैन को स्टेडियम में किया प्रपोज
मुंबई के फैन ने KKR की फैन को स्टेडियम में किया प्रपोज (KKR X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 5:01 PM IST

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MI fan proposes to KKR fan: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच के दौरान एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें मुंबई के फैन को KKR की फैन को वानखेड़े स्टेडियम में प्रपोज करते हुए देखा जा सकता है. ये पल उस समय और मजेदार हो गया जब प्रपोज करते समय सगाई की अंगूठी लड़के के हाथ से फिसल गई.

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में मुंबई का फैन स्टैंड्स में घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता दिख रहा है, जबकि उसकी पार्टनर, जिसने KKR की जर्सी पहनी हुई है, उसे देख रही है. जैसे ही प्रपोजल शुरू हुआ, अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद वहां पर थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई.

कुछ सेकंड के लिए लोग अंगूठी ढूंढने लगे और जो पल तस्वीरों के लिए खुशगवार होने वाला था, वह थोड़ी देर के लिए घबराहट भरा हो गया. हालांकि, राहत की बात यह थी कि अंगूठी जल्दी ही मिल गई, फिर हंसी-मजाक का दौर चला, और प्रपोजल फिर से शुरू हुआ, जो कि दोनों कपल के लिए एक यादगार पल बन गया.

ये खास पल आईपीएल 2026 के दूसरे मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान सामने आया. जिसमें मुंबई ने 221 रनों के लक्ष्य को चेस करके शानदार जीत दर्ज की. ये मुंबई इंडियंस की खास जीत है, क्योंकि उन्होंने 13 साल बाद आईपीएल सीजन का अपना पहला मैच जीता है.

इस जीत में रोहित शर्मा और रियान रेकल्टन ने मैच जीताओं पारी खेली. रोहित ने 38 गेंद में 78 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे. जबकि दूसरी ओर से रियान रिकल्टन ने 43 गेंद में 81 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने भी 4 चौके और 8 छक्के लगाए.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 220 रन बनाए थे. जिसमें कप्तान रहाणे ने 40 गेंद में 67, फिन ऐलन ने 17 गेंद में 37, रघुवंशी ने 29 गेंद 51 और रिंकू सिंह ने 21 गेंद में 33 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

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