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IPL 2026: दूसरे मैच में आज MI का सामना KKR से, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

IPL 2026 का दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

IPL 2026: दूसरे मैच में आज MI का सामना KKR से
IPL 2026: दूसरे मैच में आज MI का सामना KKR से (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 1:18 PM IST

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MI vs KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के दूसरे मुकाबल में आज शाम पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आमने सामने होंगे. ये बड़ा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस
IPL की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस ने अपना पांचवां खिताब पांच साल पहले 2020 में जीता था. उसके बाद से टीम को अपनी छाप छोड़ने और फाइनल तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा है. IPL 2025 में वो प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही थी. लेकिन क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स से हार गए.

मुंबई की टीम ने कप्तान हार्दिक पांड्या, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और मुंबई के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को वापस लाकर अपनी टीम को और मजबूत किया है.

इसके अलावा क्विंटन डी कॉक भी 2019 से 2021 तक टीम के लिए खेलने के बाद वापसी कर रहे हैं, और 33 वर्षीय यह खिलाड़ी संभवतः रोहित शर्मा के साथ ओपनर के तौर पर पारी की शुरुआत करेगा.

मध्यक्रम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जिनका 2025 सीजन रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा था. उन्होंने 717 रन बनाए थे और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीता था. उनके साथ रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा और शेरफेन रदरफोर्ड, तथा कप्तान पांड्या भी बल्लेबाजी में सहयोग देंगे.

तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स
वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले सीजन में आठवें स्थान पर रहने के बाद अपनी टीम में पूरी तरह से बदलाव किया. तीन बार की चैंपियन टीम ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, जिनमें आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर जैसे अहम ऑलराउंडर भी शामिल थे.

उन्होंने टॉप-ऑर्डर के स्टार सुनील नरेन के साथ खेलने के लिए न्यूजीलैंड के तीन खिलाड़ियों - फिन एलन, टिम सीफर्ट और रचिन रवींद्र को चुना. इसके अलावा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और श्रीलंका के मथीशा पथिराना को मिडिल और लोअर-ऑर्डर में शामिल किया. इस ग्रुप में रिंकू सिंह (जिन्हें अब उप-कप्तान बनाया गया है), रोवमैन पॉवेल और अंगकृष रघुवंशी भी शामिल हैं.

इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और नरेन उनके मुख्य स्पिन गेंदबाज़ बने हुए हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर रवींद्र भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं. उनकी तेज गेंदबाजी आक्रमण, जिसका संतुलन मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद थोड़ा बिगड़ गया था, अब जिम्बाब्वे के T20 विश्व कप स्टार ब्लेसिंग मुजरबानी के टीम में आने से मजबूत हो गया है.

टीम की कमाम संभालने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ले से खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है और यह टीम की एक और कमजोरी साबित हो सकता है. अगर किसी वजह से रहाणे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो टीम के पास कप्तानी के विकल्पों की भी थोड़ी कमी नजर आ रही है.

MI vs KKR हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों के आंकड़ों (head-to-head) में पांच बार की चैंपियन टीम का पलड़ा भारी है. अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए 35 मैचों में से मुंबई इंडियंस ने 24 मैच जीते हैं, जबकि KKR ने 11 मैचों में जीत हासिल की है.

MI vs KKR: दोनों टीमों के स्क्वाड
मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद इज़हार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन. मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.

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