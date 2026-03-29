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MI vs KKR Live: मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

MI vs KKR Live: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, यह पहले से ज्यादा हरी दिख रही है. देखते हैं यह कैसा खेलती है. उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारा किला है, दर्शक हमारे साथ हैं और हम एक अच्छा मैच खेलने के लिए तैयार हैं. हमारे पास काफी अनुभव है और साथ ही युवा खिलाड़ियों का भी अच्छा मिश्रण है. रोहित, सूर्या, मिचेल सैंटनर - यानी कप्तानों की कोई कमी नहीं है, मैं तो बस मैदान पर उतरकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हूं. हम 6 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं.

वहीं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'हम गेंदबाजी करना चाहते थे, वानखेड़े में मैंने इतनी घास पहले कभी नहीं देखी. हमारी तैयारियां अच्छी रही हैं, कोलकाता और मुंबई में कुछ कैंप भी हुए हैं. हम जानते हैं कि MI एक चैंपियन टीम है और हम उनके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हैं. बस मौजूदा पल पर ध्यान देना है और अतीत के बारे में नहीं सोचना है। कुछ खिलाड़ियों को चोटें लगी हैं, इसलिए हम 6 बल्लेबाजो और 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं. चार विदेशी खिलाड़ी हैं - कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नरेन और ब्लेसिंग मुजरबानी. हैं.