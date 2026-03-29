ETV Bharat / sports

MI vs KKR Live: मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IPL 2026 का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े में खेला जा रहा है.

अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पंड्या
अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पंड्या (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 7:14 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MI vs KKR Live: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, यह पहले से ज्यादा हरी दिख रही है. देखते हैं यह कैसा खेलती है. उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारा किला है, दर्शक हमारे साथ हैं और हम एक अच्छा मैच खेलने के लिए तैयार हैं. हमारे पास काफी अनुभव है और साथ ही युवा खिलाड़ियों का भी अच्छा मिश्रण है. रोहित, सूर्या, मिचेल सैंटनर - यानी कप्तानों की कोई कमी नहीं है, मैं तो बस मैदान पर उतरकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हूं. हम 6 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं.

वहीं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'हम गेंदबाजी करना चाहते थे, वानखेड़े में मैंने इतनी घास पहले कभी नहीं देखी. हमारी तैयारियां अच्छी रही हैं, कोलकाता और मुंबई में कुछ कैंप भी हुए हैं. हम जानते हैं कि MI एक चैंपियन टीम है और हम उनके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हैं. बस मौजूदा पल पर ध्यान देना है और अतीत के बारे में नहीं सोचना है। कुछ खिलाड़ियों को चोटें लगी हैं, इसलिए हम 6 बल्लेबाजो और 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं. चार विदेशी खिलाड़ी हैं - कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नरेन और ब्लेसिंग मुजरबानी. हैं.

MI vs KKR: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी.

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

दोनों टीमों के इम्पैक्ट विकल्प
कोलकाता नाइट राइडर्स इम्पैक्ट विकल्प: मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, तेजस्वी दहिया

मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट विकल्प: सूर्यकुमार यादव, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार

मुंबई इंडियंस का 300वां मैच
खास बात ये है कि ये मुंबई इंडियंस का 300 T20 मैच है. जिसके साथ वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली IPL फ्रेंचाइजी बन गई. मुंबई इंडियंस, पाकिस्तान (303) और समरसेट (303) के बाद 300 या उससे ज्यादा T20 मैच खेलने वाली सिर्फ तीसरी टीम है. मुंबई ने 18 सीजन में 277 IPL मैच और पांच सीजन में 22 चैंपियंस लीग T20 मैच खेले हैं.

Last Updated : March 29, 2026 at 7:26 PM IST

TAGGED:

IPL 2026
MI VS KKR AT WANKHEDE
MI VS KKR LIVE UPDATES
MI VS KKR LIVE SCORE
MI VS KKR IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.