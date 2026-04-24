IPL 2026: संजू सैमसन का शतक, अकील हुसेन की खतरनाक गेंदबाजी, CSK ने मुंबई को 103 रनों से हराया
MI vs CSK IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने 207 रन बनाने के बाद मुंबई इंडियंस को 104 रनों पर ही ढेर कर दिया.
Published : April 24, 2026 at 12:46 AM IST
MI vs CSK IPL 2026: बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसेन ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस (MI) 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवरों में सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट हो गई. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मैच में 103 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ चेन्नई अंक तालिका में 6 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि मुंबई 8वें स्थान पर खिसक गया है.
इससे पहले, पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK के ओपनर संजू सैमसन ने 54 गेंदों पर शानदार नाबाद शतक बनाया. नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद उनकी इस पारी की मदद से CSK 207/6 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.
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एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत लड़खड़ा गई. ओपनर दानिश मालेवार जल्दी ही आउट हो गए. उन्होंने अकील हुसेन की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच थमा दिया. दबाव तब और बढ़ गया जब अगले ही ओवर में मुकेश चौधरी ने क्विंटन डी कॉक को सिर्फ 7 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया.
हुसेन ने बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा और शानदार फॉर्म में चल रहे नमन धीर को एक तेज गेंद पर आउट कर दिया, जिससे उनके स्टंप्स उखड़ गए. तीन जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से मुंबई की टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में रन बनाना मुश्किल था, और वे पावरप्ले में सिर्फ 29 रन ही बना पाए.
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यह जोड़ी धीरे-धीरे जम गई और बाउंड्री लगाने लगी, जिससे आधे मैच तक स्कोर 69/3 तक पहुंच गया. हालांकि, जब यह साझेदारी खतरनाक लगने लगी थी, तभी 13वें ओवर में हुसेन ने एक बार फिर कमाल दिखाया और वर्मा को 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट कर दिया, जिससे 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई.
इसके तुरंत बाद मुंबई की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा, जब कप्तान हार्दिक पांड्या बिना कोई रन बनाए (डक पर) नूर अहमद का शिकार बन गए, और ठीक अगली ही गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड भी आउट हो गए.
हुसेन ने सूर्यकुमार को 36 रनों पर आउट करके अपने शानदार स्पेल का समापन किया, और इसके साथ ही मुंबई का संघर्ष भी लगभग समाप्त हो गया. शार्दुल ठाकुर, जो मिचेल सैंटनर की जगह 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' के तौर पर आए थे, उन्होंने आखिर तक टिके रहने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ 6 रन ही बना पाए.
#CSK’s first ever win by a margin of more than 100 runs 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026
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हुसेन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 4/17 के शानदार स्पेल दर्ज किए, जबकि नूर अहमद ने भी दो अहम विकेट लेकर टीम में योगदान दिया. गुरजपनीत सिंह ने 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को आउट करके मैच का शानदार अंत किया, और CSK के लिए एक जबरदस्त जीत पक्की कर दी.
इससे पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मजबूत शुरुआत की. संजू सैमसन और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और पहले दो ओवरों में 26 रन बनाए, जिसमें हार्दिक पांड्या के ओवर से आए 19 रन भी शामिल थे. गायकवाड़ तीसरे ओवर में 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सैमसन ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और चौथे ओवर में पांड्या की फिर से जमकर धुनाई की, जिससे CSK का स्कोर तेजी से 50 के पार पहुंच गया.
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सरफराज खान ने तेजी से कुछ रन जोड़े, लेकिन 14 रन के निजी स्कोर पर मिचेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए, पावरप्ले के अंत तक CSK का स्कोर 73/2 था. इसके बाद अल्लाह गजनफर ने 'कैरम बॉल' का इस्तेमाल करते हुए शिवम दुबे को आउट किया और मैच में अपनी टीम की वापसी कराई. डेवाल्ड ब्रेविस ने जवाबी हमला करते हुए 11 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन फिर वे अश्विनी कुमार की गेंद पर आउट हो गए.
सैमसन ने पूरी पारी को संभाले रखा और सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. कार्तिक को गेंद को सही समय पर हिट करने में काफी दिक्कत हुई और वे 18 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए, जबकि जेमी ओवरटन ने भी तेजी से 15 रन बनाकर टीम में योगदान दिया.
आखिरी ओवरों में सैमसन पूरी तरह से छाए रहे और उन्होंने 54 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. वे 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए, जिनकी बदौलत CSK का स्कोर 200 के पार पहुंच गया. मुंबई इंडियंस की तरफ से गजनफर (2/25) और अश्विनी कुमार सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे.
Wankhede painted in Yellow 💛— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026
Gurjapneet Singh with the final wicket for #CSK ✌️
A commanding win by 1⃣0⃣3⃣ runs 👏
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मैच में बनने वाले रिकॉर्ड
IPL में CSK की सबसे बड़ी जीत का अंतर (रनों के हिसाब से)
103 बनाम MI, वानखेड़े, 2026*
97 बनाम KXIP, चेन्नई, 2015
93 बनाम DD, अबू धाबी, 2014
IPL में MI की सबसे बड़ी हार का अंतर (रनों के हिसाब से)
103 बनाम CSK, वानखेड़े, 2026*
87 बनाम RR, जयपुर, 2013
85 बनाम SRH, विजाग, 2016
यह वानखेड़े में MI की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार भी है, जिसने 2015 में RCB के खिलाफ 93 रनों की हार का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
104 रन पर ऑल-आउट होना IPL में CSK के खिलाफ MI का सबसे कम स्कोर है, जो 2021 में दुबई में बनाए गए 136/8 के स्कोर से भी कम है.