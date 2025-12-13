ETV Bharat / sports

'मैं मेसी से माफी मांगती हूं', सीएम ममता ने कोलकाता इवेंट में मचे बवाल पर दिया बड़ा आदेश, इवेंट मैनेजर हुआ गिरफ्तार

ममता ने एक्स पर लिखा, 'मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं.' सीएम ने आगे कहा, 'मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के सदस्य भी शामिल होंगे.'

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वह कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुए मिसमैनेजमेंट से हैरान और बहुत दुखी हैं, और उन्होंने घटना की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की. बनर्जी ने कहा कि वह हजारों फैंस के साथ सॉल्ट लेक स्टेडियम जा रही थीं, जो फुटबॉल आइकन की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे.

बनर्जी ने कहा कि समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी. उन्होंने आगे कहा, 'एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं.'

इवेंट मैनेजर गिरफ्तार

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने लियोनेल मेसी के GOAT टूर के इवेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले स्टेडियम में बवाल मचाने के बाद गवर्नर सी आनंद बोस ने राज्य सरकार से इवेंट मैनेजर सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार करने के लिए कहा था. उन्होंने यह भी कहा कि यह कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए एक काला दिन है. बोस ने कहा कि इस स्थिति के लिए इवेंट मैनेजर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इसके अलावा पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदार हैं. उनकी लापरवाही के कारण, इस दिन कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए एक काला दिन कहा जा सकता है.'

मेसी के GOAT टूर के इवेंट मैनेजर सताद्रु दत्ता (ETV Bharat)

सॉल्ट लेक स्टेडियम में मचा बवाल

बता दें कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फैंस स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद मेसी को सही तरीके से नहीं देख पाए, जिसकी वजह से फैंस ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ दिए.

मेस्सी का दूसरा इवेंट

मेस्सी आज शाम को ही कोलकाता से हैदराबाद जाएंगे, जहां वो राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे. इसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना होंगे. उनके टूर का आखिरी पड़ाव दिल्ली है, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं.