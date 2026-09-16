रिटायर होने के बावजूद मेसी को अर्जेंटीना स्क्वाड में किया गया शामिल, जानें क्यों?
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने पिछले महीने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था.
Published : September 16, 2026 at 12:19 PM IST
Messi Farewell Match: लियोनल मेसी के चाहने वाले एक बार फिर अपने स्टार खिलाड़ी को अर्जेंटीना की जर्सी में देख सकते हैं. दरअसल अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने अपने महान खिलाड़ी को फेयरवेल मैच के लिए बुलाया है. ताकि उन्हें वह विदाई मिल सके जिसके वे हकदार हैं.
हालांकि मेसी ने अभी तक इस मैच में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अर्जेंटीना फुटबॉल के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने बेनिन के खिलाफ 6 अक्टूबर के फ्रेंडली मैच के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.
इंटरनेशनल रिटायरमेंट की घोषणा के बावजूद, 39 वर्षीय मेसी को मंगलवार को अर्जेंटीना की उस 28 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, जो तीन घरेलू फ्रेंडली मैच खेलने वाली है.
AFA के प्रेसिडेंट ने क्या कहा?
AFA के प्रेसिडेंट क्लाउडियो तापिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, हमारी नेशनल टीम के आइकन और हमारे कप्तान लियोनेल एंड्रेस मेसी को अर्जेंटीना में एक शानदार विदाई समारोह के लिए आमंत्रित किया है.'
उन्होंने आगे कहा, 'लियोनेल मेसी, रोड्रिगो डी पॉल और जियोवानी लो सेल्सो 6 अक्टूबर को होने वाले आखिरी फ्रेंडली मैच के लिए टीम में शामिल होंगे. खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट शुक्रवार को जारी की जाएगी.'
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
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तापिया ने ये भी कहा, 'इसके अलावा, लियोनेल की सहमति मिलने के बाद, हम कतर वर्ल्ड कप के सभी चैंपियंस को उनके परिवारों के साथ उनके (मेसी के) साथ जुड़ने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के आखिरी मैच का गवाह बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं.'
मेसी का रिटायरमेंट
अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने पिछले महीने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनका 20 साल का करियर खत्म हो गया. इस करियर में वर्ल्ड कप जीत, दो कोपा अमेरिका खिताब और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है.
अर्जेंटीना का फ्रेंडली मैच
अर्जेंटीना की नेशनल टीम 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच तीन इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी. पहला मैच बुधवार, 30 सितंबर को कॉर्डोबा प्रांत के मारियो अल्बर्टो केम्पस स्टेडियम में बोलीविया के खिलाफ होगा. बाकी दो मैच रिवर प्लेट स्टेडियम में 3 अक्टूबर को बुर्किना फासो के खिलाफ और 6 अक्टूबर को बेनिन के खिलाफ होंगे.