राजगीर में रग्बी का तूफान! महाराष्ट्र ने 92-0 से दी मात.. तो राजस्थान का राजन रावत बना स्कोरिंग किंग
राजगीर में शुरू हुई 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप (पुरुष) में हाई-स्कोरिंग ग्रुप स्टेज ने टूर्नामेंट का माहौल रोमांचक बना दिया. पढ़ें खबर-
Published : April 21, 2026 at 8:22 AM IST
नालंदा: बिहार के राजगीर खेल अकादमी में 20 और 21 अप्रैल को 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का मुकाबला शुरू हुआ. जिसमें एक्शन और रोमांच से भरपूर ग्रुप स्टेज में हाई-स्कोरिंग मुकाबले हुए और सभी पूल में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली.
महाराष्ट्र की शानदार जीत: सभी पूल की टीमों ने अटैकिंग इरादे और शारीरिक कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया. जिसमें कई एकतरफा नतीजों ने मुकाबले की तेज़ी को दिखाया क्योंकि टीमें नॉकआउट राउंड में क्वालिफिकेशन के लिए ज़ोर लगा रही थीं. शानदार परफॉर्मेंस में, महाराष्ट्र ने अंडमान और निकोबार पर 92-00 की जीत के साथ दिन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जबकि ओडिशा (73-00), बिहार (72-00), और राजस्थान (70-00) ने भी जबरदस्त जीत हासिल की.
हरियाणा का जलवा बरकरार: डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट बंगाल ने चंडीगढ़ पर 49-07 से जीत के साथ अच्छी शुरुआत की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के खिलाफ 66-00 से और भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया. कई बार के सीनियर नेशनल विनर हरियाणा ने भी शानदार जीत से सबको इम्प्रेस किया, उसने उत्तर प्रदेश को 29-00 और मध्य प्रदेश को 47-00 से हराया.
ग्रुप स्टेज में भी हुए करीबी मुकाबले: पूल 1 में, जिसमें सिर्फ दो टीमें थी, दिल्ली और कर्नाटक का दो बार आमना-सामना हुआ. दिल्ली ने पहला मैच 10-00 से जीता, लेकिन कर्नाटक ने दूसरे मैच में 21-14 से जीत हासिल की, जिससे यह पक्का हो गया कि दोनों टीमें स्टैंडिंग में कॉम्पिटिटिव बनी रहेंगी. ग्रुप स्टेज में भी करीबी मुकाबले हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ की चंडीगढ़ पर 07-05 से करीबी जीत और उत्तराखंड की पंजाब पर 10-05 से जीत शामिल है, जिससे कई पूल में कॉम्पिटिटिव बैलेंस दिखा.
राजस्थान के राजन रावत का जलवा: इस फॉर्मेट का अटैकिंग नेचर ओवरऑल स्कोरिंग में साफ़ दिखा, जिसमें महाराष्ट्र 132 पॉइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम बनी, उसके बाद राजस्थान (122 पॉइंट्स) और वेस्ट बंगाल (115 पॉइंट्स) रहे, जबकि ओडिशा भी 113 पॉइंट्स के साथ उसके करीब रहा. अकेले, राजस्थान के राजन रावत शानदार 62 पॉइंट्स (छह ट्राई और 16 कन्वर्जन) के साथ स्कोरिंग चार्ट में टॉप पर रहे. बिहार के शुभम कुमार 37 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पश्चिम बंगाल के सुमित कुमार रॉय 34 पॉइंट्स के साथ टॉप तीन में रहे.
श्रवण कुमार भी रहे मौजूद: ग्रुप स्टेज का अंत ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ, जिसमें नालंदा विधानसभा के MLA और बिहार के रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन श्रवण कुमार और बिहार के रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योति मौजूद थे, और इसी के साथ पुरुषों के कॉम्पिटिशन की फॉर्मल शुरुआत हुई.
प्री-क्वार्टरफाइनल आज: टीमें अब नॉकआउट राउंड में आगे बढ़ेंगी, जहां नेशनल टाइटल की रेस के अपने निर्णायक दौर में पहुंचने के साथ ही मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है. प्री-क्वार्टरफाइनल आज बाद में जारी रहेंगे, जबकि क्वार्टरफाइनल कल होने हैं, जो टूर्नामेंट के आखिरी दौर के लिए माहौल तैयार करेंगे.
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