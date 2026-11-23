MCC ने भारत-पाक खिलाड़ियों के नो हैंडशेक पर दिया बड़ा बयान, इन लोगों को ठहराया जिम्मेदार
MCC on no handshakes: मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) क्रिकेट के नियम बनाने वाली एक कमेटी है.
Published : November 23, 2026 at 12:02 PM IST
MCC on no handshakes: भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं कर रहे हैं. दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया. ये सिलसिला अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मेंस एशिया कप 2025 से शुरू हुआ. जब टॉस के समय दोनों कप्तान या मैच खत्म होने के बाद पारंपरिक रूप से दोनों टीमों के हाथ मिलाने की प्रक्रिया को छोड़ दिया.
दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच अब ये आम बात हो गई है. हालांकि हैंडशेक खेल भावना और 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' का एक पारंपरिक प्रतीक है, लेकिन ICC के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है. जिसकी वजह से खिलाड़ियों पर किसी तरह के बैन या जुर्माने का डर भी नहीं है.
ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है
अब इस पूरे मुद्दे पर क्रिकेट के नियम बनाने वाली कमेटी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने भी अपनी बात रखी है. उनका मानना है कि जब खेल में राजनीति शामिल हो, तो फिर खिलाड़ियों को हैंडशेक से बचने से रोकना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है. लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि MCC 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' को बचाए रखना चाहते है.
VIDEO | Sharjah: Fraser Stewart, Marylebone Cricket Club's (MCC) Head of Cricket, on Sunday said geopolitical situations are beyond his authority to comment on when asked about the no-handshake policy in place during India-Pakistan cricket matches. “There are certain instances that transcend cricket and come from a level that's above my station to talk about geopolitical situations. What we can control is that, on the field, the players respect each other, they respect the umpires, the authority of the umpires and the game,” he said on the sidelines of the DP World ILT20, with the league partnering with the MCC to celebrate the “Spirit of Cricket” at the tournament. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
MCC के 'हेड ऑफ क्रिकेट' फ्रेजर स्टीवर्ट ने ये बाते शारजाह में जारी ILT20 लीग के दौरान कही. जब उनसे पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' को बचाना मुश्किल होता जा रहा है? स्टीवर्ट ने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हालात होते हैं जो क्रिकेट से परे होते हैं. जिन मुद्दों पर मेरा बात करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है.'
उन्होंने ये भी बताया कि MCC तो यही चाहेगा कि खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाएं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र केवल खेल के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार तक ही सीमित है. उन्होंने आगे कहा, 'हम केवल मैदान पर होने वाली चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं. जैसे खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें, अंपायरों और उनके फैसलों का सम्मान करें, और खेल का सम्मान करें. बस इतना ही हमारे नियंत्रण में है.'
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'अगर ऊपर से हैंडशेक न करने के आदेश आते हैं, तो MCC उसे नियंत्रित नहीं कर सकता. हम तो यही चाहेंगे कि खिलाड़ी हाथ मिलाएं, लेकिन हम समझते हैं कि इसके पीछे बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं.'
MCC क्या है?
बता दें कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) लंदन स्थित एक प्रमुख क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी और यह क्रिकेट के नियम (Laws of Cricket) बनाती है और इसके संरक्षक भी हैं. इसका मुख्यालय लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है.