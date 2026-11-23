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MCC ने भारत-पाक खिलाड़ियों के नो हैंडशेक पर दिया बड़ा बयान, इन लोगों को ठहराया जिम्मेदार

MCC के 'हेड ऑफ क्रिकेट' फ्रेजर स्टीवर्ट ( PTI X Handle )

MCC on no handshakes: भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं कर रहे हैं. दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया. ये सिलसिला अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मेंस एशिया कप 2025 से शुरू हुआ. जब टॉस के समय दोनों कप्तान या मैच खत्म होने के बाद पारंपरिक रूप से दोनों टीमों के हाथ मिलाने की प्रक्रिया को छोड़ दिया.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच अब ये आम बात हो गई है. हालांकि हैंडशेक खेल भावना और 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' का एक पारंपरिक प्रतीक है, लेकिन ICC के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है. जिसकी वजह से खिलाड़ियों पर किसी तरह के बैन या जुर्माने का डर भी नहीं है.

ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है

अब इस पूरे मुद्दे पर क्रिकेट के नियम बनाने वाली कमेटी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने भी अपनी बात रखी है. उनका मानना है कि जब खेल में राजनीति शामिल हो, तो फिर खिलाड़ियों को हैंडशेक से बचने से रोकना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है. लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि MCC 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' को बचाए रखना चाहते है. MCC के 'हेड ऑफ क्रिकेट' फ्रेजर स्टीवर्ट ने ये बाते शारजाह में जारी ILT20 लीग के दौरान कही. जब उनसे पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' को बचाना मुश्किल होता जा रहा है? स्टीवर्ट ने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हालात होते हैं जो क्रिकेट से परे होते हैं. जिन मुद्दों पर मेरा बात करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है.'