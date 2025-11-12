ETV Bharat / sports

IPL 2026 में RCB का बदलेगा होम ग्राउंड, जानिए किस स्टेडियम ने की मेजबानी की पेशकश ?

पुणे को घरेलू मैदान बनाने की पेशकश महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के सचिव एडवोकेट कमलेश पिसल ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम पुणे में स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के स्टेडियम में आरसीबी के घरेलू मैचों की मेजबानी के लिए फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमने उनके मैचों की मेजबानी अपने स्टेडियम में करने की पेशकश भी की है.'

इसके बाद अगर आरसीबी आईपीएल 2026 में अपने सभी मैच घरेलू मैदान पर खेलती, तो यह टीम और उनके प्रशंसकों के लिए एक खास पल होता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु के प्रशंसक आईपीएल 2026 में इसे मिस करेंगे. क्योंकि पुणे ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के घरेलू मैचों की मेजबानी की पेशकश की है.

हैदराबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस सीजन में अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता, जिससे 17 साल का सूखा खत्म हो गया. टीम के सबसे बड़े स्टार और टूर्नामेंट की शुरुआत से ही फ्रैंचाइजी के साथ जुड़े बल्लेबाज विराट कोहली खिताब जीतने के बाद भावुक होते दिखे.

बता दें कि यह संभावना 4 जून को आरसीबी के विजय जुलूस के दौरान हुई भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम को में बड़े मैचों की मेजबानी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई. उसके बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ने एक भी क्रिकेट मैच की मेजबानी नहीं की है, और हाल ही में संपन्न 2025 महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भी खो दी, जिसमें फाइनल भी शामिल थे. इसके अलावा, यह पहली बार होगा जब आरसीबी अपने सभी मैच घर से बाहर खेलेगी, जबकि अन्य टीमें अपने पारंपरिक घरेलू मैदानों पर खेलेंगी.

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Etv Bharat)

पिसल ने आईएएनएस से एक विशेष बातचीत में ये भी कहा कि अब, चूंकि पुणे के लिए कोई घरेलू टीम नहीं है, इसलिए हमने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि हमारे पास सबसे अच्छी सुविधाएं हैं और इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने (घरेलू) मैच यहां (2018 में) खेले थे. इसलिए हमने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि हम मैचों की मेजबानी के लिए तैयार हैं, हमारा बुनियादी ढांचा तैयार है. हम यहां क्रिकेट मैचों के लिए सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, और बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से, पुणे आदर्श है. कोविड-19 के दौर में भी, आईपीएल 2022 में हमने 15 मैच आयोजित किए थे'

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम

पिसल ने आगे बताया कि इस साल की शुरुआत में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी के साथ पहले दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और दिसंबर के मध्य में अबू धाबी में होने वाली मिनी नीलामी के बाद और औपचारिक बातचीत होगी. बता दें कि पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों और महिला टी20 टीमों की मेजबानी के अलावा, यह स्टेडियम 2010 के दशक में आईपीएल के दौरान पुणे वॉरियर्स इंडिया, राइजिंग पुणे सुपरजायंट और पंजाब किंग्स का घरेलू मैदान भी रहा है.