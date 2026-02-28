ETV Bharat / sports

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, वानखेड़े स्टेडियम में इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर होगा स्टैंड का नाम

इसके अलावा, गेट का नाम भारत के पूर्व खिलाड़ियों दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर और डायना एडुल्जी के नाम पर रखा जाएगा, जो भारत में महिला क्रिकेट की शुरुआत करने वालों में से एक हैं. जिसमें गेट नंबर 3 – दिलीप सरदेसाई गेट, गेट नंबर 6 – एकनाथ सोलकर गेट और गेट नंबर 5 – डायना एडुल्जी गेट रखा जाएगा.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की टॉप काउंसिल ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व कप्तान और जाने-माने कमेंटेटर शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. वानखेड़े स्टेडियम के गेट पहले से ही वीनू मांकड़ और पॉली उमरीगर के नाम पर हैं. स्टेडियम परिसर में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और शरद पवार की मूर्तियां भी हैं.

मुंबई: वानखेड़े स्टेडियम, जिसने अपने 50 साल के सफर में कई अहम मैच होस्ट किए हैं, के स्टैंड के नाम महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर और अनुभवी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नाम पर हैं.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा?

MCA ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'MCA की एपेक्स काउंसिल ने 27 फरवरी 2026 को हुई अपनी मीटिंग में, मुंबई और भारत के जाने-माने पूर्व क्रिकेटरों को खेल में उनके कीमती योगदान के लिए सम्मान देने के लिए जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी. एपेक्स काउंसिल ने मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में प्रेस बॉक्स के नीचे लेवल 1 स्टैंड का नाम भारत के पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यह सम्मान मुंबई और भारतीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी और एक कोच, दोनों के तौर पर उनके शानदार योगदान के लिए दिया गया है.'

वानखेड़े स्टेडियम (AFP)

ये फैसला अतीत का जश्न मनाने के लिए लिया गया

MCA प्रेसिडेंट अजिंक्य नाइक ने कहा, 'मुंबई क्रिकेट हमारे दिग्गजों की रखी नींव पर बना है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने शहर और देश का नाम रोशन किया है. प्रेस बॉक्स के नीचे लेवल 1 स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर रखने का प्रस्ताव, एक खिलाड़ी, लीडर और कोच के तौर पर उनके बहुत बड़े योगदान को श्रद्धांजलि है. इसी तरह, वानखेड़े स्टेडियम के गेट दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर और डायना एडुल्जी को समर्पित करने से यह पक्का होता है कि स्टेडियम में आने वाले हर फैन को उन लेजेंड्स की याद आए जिन्होंने हमारी शानदार क्रिकेट विरासत को बनाया. ये फैसले MCA के अपने अतीत का जश्न मनाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के कमिटमेंट को दिखाते हैं.'

रवि शास्त्री का क्रिकेट करियर

रवि शास्त्री ने 1981 से 1992 तक भारत के लिए 80 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले. क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में उन्होंने कुल 3830 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में उनका उच्चतम स्कोर 206 रन और बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/75 है. वैसे टेस्ट में उनके नाम 151 विकेट भी हैं. वहीं वनडे में उनके नाम 3018 रन और 129 विकेट हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 18 अर्धशतक भी लगाए. उनका वनडे में हाईएस्ट स्कोर 109 रन और बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/15 है.