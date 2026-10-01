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इंग्लैंड की वनडे टीम में लेग स्पिनर की 8 साल बाद हुई वापसी, 2018 में किया था डेब्यू

England ODI Squad: इंग्लैंड ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए 16 सदस्यों वाली ODI टीम का ऐलान किया है.

इंग्लैंड की वनडे टीम में मेसन क्रेन को 8 साल बाद वापसी
इंग्लैंड की वनडे टीम में मेसन क्रेन को 8 साल बाद वापसी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 5:24 PM IST

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England ODI squad: इंग्लैंड अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ 2-1 वनडे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने वाला है. जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका है. इस ट्राई सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी. इंग्लैंड अपने कैंपेन की शुरुआत 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ करेगा. सीरीज का फाइनल मैच 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस ट्रॉई सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया और लेग-स्पिनर मेसन क्रेन को 8 साल बाद टीम वापसी हुई. इसके अलावा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है. जबकि जोस बटलर और जैकब बेथल चोट की वजह से टीम से बाहर है.

मेसन क्रेन को 8 साल बाद वापसी
लेग-स्पिनर मेसन क्रेन को 8 साल बाद इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई है. 29 वर्षीय क्रेन ने इंग्लैंड के लिए आखिरी बार जनवरी 2018 में सिडनी में पांचवें एशेज टेस्ट में खेला था. क्रेन, जिन्होंने 2017 में दो T20I मैच भी खेले थे, ग्लेमोर्गन के साथ घरेलू समर में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में रेहान अहमद की जगह लेंगे.

'वो इसके हकदार हैं'
मेसन को टीम में शामिल करने पर चीफ सिलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा कि वो इस के हकदार है. उन्होंने कहा, 'मेसन क्रेन गर्मियों में दोनों फॉर्मेट में ग्लैमरगन के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह एक अनुभवी, हाई-क्लास लेग-स्पिनर है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक और मौके पाने के हकदार है.'

दो नए खिलाड़ी टीम में शामिल
इसके अलावा इंग्लैंड ने ऑलराउंडर जेम्स कोल्स और तेज गेंदबाज हेनरी क्रोकोम्बे को पहली बार टीम में शामिल किया है. सीनियर लेग-स्पिनर आदिल राशिद और ऑलराउंडर सैम करन हाथ और कमर की चोटों से उबरने के बाद टीम में वापस आ गए हैं. लेकिन जोस बटलर और जैकब बेथेल चोट से उबरने के लिए बाहर हैं. जबकि स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को गर्मियों में अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए आराम दिया गया है.

इंग्लैंड का वनडे स्क्वॉड
हैरी ब्रूक (कप्तान), गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, मेसन क्रेन, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट और जोश टंग.

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