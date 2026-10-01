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इंग्लैंड की वनडे टीम में लेग स्पिनर की 8 साल बाद हुई वापसी, 2018 में किया था डेब्यू

इंग्लैंड की वनडे टीम में मेसन क्रेन को 8 साल बाद वापसी ( IANS )

England ODI squad: इंग्लैंड अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ 2-1 वनडे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने वाला है. जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका है. इस ट्राई सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी. इंग्लैंड अपने कैंपेन की शुरुआत 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ करेगा. सीरीज का फाइनल मैच 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस ट्रॉई सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया और लेग-स्पिनर मेसन क्रेन को 8 साल बाद टीम वापसी हुई. इसके अलावा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है. जबकि जोस बटलर और जैकब बेथल चोट की वजह से टीम से बाहर है. मेसन क्रेन को 8 साल बाद वापसी

लेग-स्पिनर मेसन क्रेन को 8 साल बाद इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई है. 29 वर्षीय क्रेन ने इंग्लैंड के लिए आखिरी बार जनवरी 2018 में सिडनी में पांचवें एशेज टेस्ट में खेला था. क्रेन, जिन्होंने 2017 में दो T20I मैच भी खेले थे, ग्लेमोर्गन के साथ घरेलू समर में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में रेहान अहमद की जगह लेंगे.