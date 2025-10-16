ETV Bharat / sports

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का शुभंकर-लोगो लॉन्च, प्रमुख सचिव समेत ये अफसर दिखाएंगे खेल कौशल

शुभंकर के रूप में हिम तेंदुए को दर्शाया गया है ( Photo- ETV Bharat )