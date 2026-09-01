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ऑस्ट्रेलिया ने वनडे टीम का किया ऐलान, मार्श-हेड की वापसी, लाबुशेन बाहर

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है.

मिशेल मार्श और ट्रैविस हेड
मिशेल मार्श और ट्रैविस हेड (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 4:33 PM IST

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Australia ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया ने इस महीने के अंत में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो अनुभवी खिलाड़ी मिशेल मार्श और ट्रैविस हेड को वापसी हुई है. जबकि लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है.

कप्तान मिशेल मार्श और सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैचों से चूकने के बाद टीम में वापस लौट आए हैं. इसके अलावा जोश हेजलवुड भी स्क्वाड में वापस आ गए हैं, जबकि पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है.

युवा खिलाड़ी जोएल डेविस और ओली पीक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह बनाए रखी है.

ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे दौरा
मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 15 सितंबर से हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे. जहां उन्हें तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेलने हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दौरा 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए काफी अहम समझा जा रहा है. क्योंकि अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ही वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, 'यह 6 मैचों की सीरीज अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है. इसलिए मिच (मार्श), ट्रैविस और जोश (हेजलवुड) का वापसी करना बहुत अच्छा है.'

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम
मिशेल मार्श, पैट कमिंस (केवल दक्षिण अफ्रीका), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिशेल स्टार्क (केवल दक्षिण अफ्रीका), एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 15 सितंबर, हरारे
  • दूसरा वनडे: 18 सितंबर, हरारे
  • तीसरा वनडे: 20 सितंबर, हरारे

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 24 सितंबर, डरबन
  • दूसरा वनडे: 27 सितंबर, जोहान्सबर्ग
  • तीसरा वनडे: 30 सितंबर, पोटचेफस्ट्रूम

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