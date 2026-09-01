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ऑस्ट्रेलिया ने वनडे टीम का किया ऐलान, मार्श-हेड की वापसी, लाबुशेन बाहर

Australia ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया ने इस महीने के अंत में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो अनुभवी खिलाड़ी मिशेल मार्श और ट्रैविस हेड को वापसी हुई है. जबकि लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है.

कप्तान मिशेल मार्श और सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैचों से चूकने के बाद टीम में वापस लौट आए हैं. इसके अलावा जोश हेजलवुड भी स्क्वाड में वापस आ गए हैं, जबकि पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है.

युवा खिलाड़ी जोएल डेविस और ओली पीक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह बनाए रखी है.

ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे दौरा

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 15 सितंबर से हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे. जहां उन्हें तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेलने हैं.