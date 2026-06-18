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मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बने खिलाड़ी

मनप्रीत सिंह ( IANS )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय हॉकी अपनी शानदार विरासत के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इसी बीच, मिडफील्ड के दिग्गज मनप्रीत सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने अपना 413वां मैच खेलकर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है. मनप्रीत ने दिलीप टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ा है. टिर्की अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उनके नाम अपने शानदार करियर में 412 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड था. मनप्रीत ने बुधवार को रॉटरडैम में जर्मनी के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग 2025/26 के मैच के दौरान यह रिकॉर्ड तोड़ा. इस बड़ी उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया ने मनप्रीत को बधाई दी और स्टार प्लेमेकर के लिए ₹10 लाख के नकद इनाम की घोषणा भी की. डेढ़ दशक से ज्यादा समय से मनप्रीत भारतीय हॉकी की जान रहे हैं, मिडफील्ड में लगातार मेहनत करने वाले खिलाड़ी, दबाव के पलों में टीम को संभालने वाले लीडर और टॉप लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी. 2011 में 19 साल की उम्र में निडर होकर सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद से ही वे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की वापसी के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने देश के मॉडर्न हॉकी इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक को बनाने में मदद की है. अब, एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ जिसे कभी तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, मनप्रीत ने भारतीय जर्सी पहनने वाले अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर ली है.