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मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बने खिलाड़ी

मनप्रीत सिंह 413वां मैच खेलकर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए.

मनप्रीत सिंह
मनप्रीत सिंह (IANS)
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By IANS

Published : June 18, 2026 at 5:36 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय हॉकी अपनी शानदार विरासत के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इसी बीच, मिडफील्ड के दिग्गज मनप्रीत सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने अपना 413वां मैच खेलकर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है.

मनप्रीत ने दिलीप टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ा है. टिर्की अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उनके नाम अपने शानदार करियर में 412 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड था. मनप्रीत ने बुधवार को रॉटरडैम में जर्मनी के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग 2025/26 के मैच के दौरान यह रिकॉर्ड तोड़ा. इस बड़ी उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया ने मनप्रीत को बधाई दी और स्टार प्लेमेकर के लिए ₹10 लाख के नकद इनाम की घोषणा भी की.

डेढ़ दशक से ज्यादा समय से मनप्रीत भारतीय हॉकी की जान रहे हैं, मिडफील्ड में लगातार मेहनत करने वाले खिलाड़ी, दबाव के पलों में टीम को संभालने वाले लीडर और टॉप लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी.

2011 में 19 साल की उम्र में निडर होकर सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद से ही वे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की वापसी के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने देश के मॉडर्न हॉकी इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक को बनाने में मदद की है. अब, एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ जिसे कभी तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, मनप्रीत ने भारतीय जर्सी पहनने वाले अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर ली है.

इस उपलब्धि ने मनप्रीत को वर्ल्ड हॉकी के सबसे खास क्लबों में से एक में भी शामिल कर दिया है. 413 इंटरनेशनल मैचों के साथ, वे अब पुरुषों के इंटरनेशनल मैचों की ऑल-टाइम लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उनसे आगे बेल्जियम के जॉन-जॉन डोमेन (481), नीदरलैंड्स के ट्यून डी नूइजर (453), ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकेंडेन (451) और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडलटन (432) हैं.

टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा, मनप्रीत 400-मैच खेलने वाले क्लब में शामिल अन्य दिग्गजों – पाकिस्तान के वसीम अहमद (410) और नीदरलैंड्स के जेरोन डेल्मी (401) – से भी आगे हैं.

33 साल के मनप्रीत दुनिया के हॉकी जगत में ऐसे इकलौते एक्टिव खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा मैच खेले हैं. यह न सिर्फ उनके लंबे करियर को दिखाता है, बल्कि 15 सालों तक टॉप लेवल पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने की उनकी काबिलियत को भी साबित करता है.

2012 लंदन ओलंपिक में मुश्किल शुरुआत से लेकर 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल दिलाने तक, मनप्रीत का सफर ग्लोबल स्टेज पर भारतीय हॉकी की वापसी की कहानी बयां करता है.

इस दौरान, उन्होंने 2014 और 2022 एशियाई खेलों में भारत के गोल्ड मेडल जीतने, 2017 और 2025 में एशिया कप में जीत, कई बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने और टोक्यो 2020 व पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई.

अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और फिट मिडफील्डर्स में से एक, जालंधर के मीठापुर के रहने वाले मनप्रीत को भारतीय हॉकी में उनके शानदार योगदान के लिए 2018 में अर्जुन अवॉर्ड और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया.

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