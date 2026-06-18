मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बने खिलाड़ी
मनप्रीत सिंह 413वां मैच खेलकर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए.
By IANS
Published : June 18, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय हॉकी अपनी शानदार विरासत के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इसी बीच, मिडफील्ड के दिग्गज मनप्रीत सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने अपना 413वां मैच खेलकर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है.
मनप्रीत ने दिलीप टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ा है. टिर्की अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उनके नाम अपने शानदार करियर में 412 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड था. मनप्रीत ने बुधवार को रॉटरडैम में जर्मनी के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग 2025/26 के मैच के दौरान यह रिकॉर्ड तोड़ा. इस बड़ी उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया ने मनप्रीत को बधाई दी और स्टार प्लेमेकर के लिए ₹10 लाख के नकद इनाम की घोषणा भी की.
डेढ़ दशक से ज्यादा समय से मनप्रीत भारतीय हॉकी की जान रहे हैं, मिडफील्ड में लगातार मेहनत करने वाले खिलाड़ी, दबाव के पलों में टीम को संभालने वाले लीडर और टॉप लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी.
𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒𝐍'𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐀 𝐍𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑. 𝐈𝐓'𝐒 𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐂𝐘 💙🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 17, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 international matches, midfield maestro Manpreet Singh stands alone at the summit as India's most-capped hockey player. 🇮🇳
From leading India to a historic Olympic bronze medal in Tokyo and… pic.twitter.com/c2sQtA3u93
2011 में 19 साल की उम्र में निडर होकर सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद से ही वे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की वापसी के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने देश के मॉडर्न हॉकी इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक को बनाने में मदद की है. अब, एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ जिसे कभी तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, मनप्रीत ने भारतीय जर्सी पहनने वाले अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर ली है.
इस उपलब्धि ने मनप्रीत को वर्ल्ड हॉकी के सबसे खास क्लबों में से एक में भी शामिल कर दिया है. 413 इंटरनेशनल मैचों के साथ, वे अब पुरुषों के इंटरनेशनल मैचों की ऑल-टाइम लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उनसे आगे बेल्जियम के जॉन-जॉन डोमेन (481), नीदरलैंड्स के ट्यून डी नूइजर (453), ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकेंडेन (451) और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडलटन (432) हैं.
𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆. 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐬, Manpreet Singh has become the most-capped player in the history of Indian hockey. 🇮🇳💙
His name now sits among some of the greatest players the sport has ever seen, while remaining the… pic.twitter.com/wTQhA5JrFy
टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा, मनप्रीत 400-मैच खेलने वाले क्लब में शामिल अन्य दिग्गजों – पाकिस्तान के वसीम अहमद (410) और नीदरलैंड्स के जेरोन डेल्मी (401) – से भी आगे हैं.
33 साल के मनप्रीत दुनिया के हॉकी जगत में ऐसे इकलौते एक्टिव खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा मैच खेले हैं. यह न सिर्फ उनके लंबे करियर को दिखाता है, बल्कि 15 सालों तक टॉप लेवल पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने की उनकी काबिलियत को भी साबित करता है.
2012 लंदन ओलंपिक में मुश्किल शुरुआत से लेकर 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल दिलाने तक, मनप्रीत का सफर ग्लोबल स्टेज पर भारतीय हॉकी की वापसी की कहानी बयां करता है.
इस दौरान, उन्होंने 2014 और 2022 एशियाई खेलों में भारत के गोल्ड मेडल जीतने, 2017 और 2025 में एशिया कप में जीत, कई बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने और टोक्यो 2020 व पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई.
अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और फिट मिडफील्डर्स में से एक, जालंधर के मीठापुर के रहने वाले मनप्रीत को भारतीय हॉकी में उनके शानदार योगदान के लिए 2018 में अर्जुन अवॉर्ड और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया.