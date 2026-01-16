रोहित शर्मा पर कमेंट कर बुरा फंसा टीम इंडिया का कोच, मनोज तिवारी ने दिखाया आईना
Ryan Ten Doeschate on Rohit Sharma: रोहित शर्मा के न्यूजीलैंड सीरीज में फेल होने पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने बड़ी बात बोली थी.
Published : January 16, 2026 at 8:51 PM IST
Manoj Tiwary on Rohit Sharma: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में फेल रहे. वडोदरा में हुए पहले मैच में 26 रन बनाने वाले रोहित राजकोट वनडे में सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
जिसके बाद टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशकाटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर अहम टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि रोहित लगातार फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा मैच नहीं खेले हैं. पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने इन टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रोहित जैसे दिग्गज क्रिकेटर के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए.
मनोज तिवारी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मुझे डेशकाटे के लिए सम्मान है, हम आईपीएल में चार साल तक एक ही टीम (कोलकाता) के लिए साथ खेले हैं. इसमें कोई शक नहीं कि वह एक अच्छे इंसान हैं. लेकिन उन्हें अपनी टिप्पणियों पर फिर से विचार करना चाहिए. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नीदरलैंड्स टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है. जरा इंटरनेशनल लेवल पर डेशकाटे के आंकड़े देखिए. वे रोहित की उपलब्धियों का 5 परसेंट भी नहीं हैं. सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी रोहित ने डेशकाटे से कहीं ज्यादा हासिल किया है.'
इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम होता है
उन्होंने यह भी कहा कि डेुशकाटे की टिप्पणियों से किसी भी खिलाड़ी का मनोबल गिर सकता है. रोहित ने भारतीय टीम के लिए जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने असिस्टेंट कोच डेशकाटे से अपनी टिप्पणियों के बारे में सोचने को कहा. मनोज ने कहा, 'रोहित ने भारत को वर्ल्ड कप (टी20) और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई और देश को जश्न मनाने का मौका दिया. टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हुए अपने ही खिलाड़ी के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उनके लिए सही नहीं है. ऐसी टिप्पणियों से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम होता है. मुझे नहीं पता कि डेस्केट ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए, उन्हें दोबारा ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए.'
बता दें कि रोहित शर्मा पहले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं. वह फिलहाल सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. इसी वजह से वह इंटरनेशनल लेवल पर सीमित आधार पर मैदान में उतर रहे हैं. डेशकाटे ने ये टिप्पणियां इसी संदर्भ में की थीं. भारतीय टीम का कीवी टीम के खिलाफ तीसरा वनडे 18 जनवरी को होगा, जो इंदौर स्टेडियम में खेला जाएगा.
रयान टेन डेशकाटे का क्रिकेट करियर
पूर्व ऑलराउंडर टेन डेशकाटे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नीदरलैंड्स टीम के लिए खेला था. उन्होंने अपने करियर में कुल 33 वनडे और 24 T20I मैच खेले. इनमें उन्होंने वनडे में 1541 रन बनाए और 55 विकेट लिए. उन्होंने T20I में भी 533 रन बनाए और 13 विकेट लिए. वहीं रोहित ने अब तक वनडे में 11566 रन, टेस्ट में 4301 रन और T20I में 4231 रन बनाए हैं.