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जींद की बेटी मनीषा ने रचा इतिहास, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, बनीं पहली भारतीय महिला पहलवान, सीएम सैनी ने दी बधाई

जींद की बेटी मनीषा ने रचा विश्व इतिहास ( ETV Bharat )

जींद: भारतीय महिला कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए हरियाणा की बेटी मनीषा भानवाला ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया. कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में मनीषा ने अमेरिका की एबिगेल नेट को 8-6 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं. उनकी जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी है.

0-6 से पिछड़ने के बाद मनीषा की ऐतिहासिक वापसी: फाइनल मुकाबले में मनीषा की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही. अमेरिकी पहलवान ने लगातार अंक जुटाते हुए उन्हें 0-6 से पीछे कर दिया. मुकाबला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था, लेकिन मनीषा ने आखिरी पलों में जबरदस्त वापसी की. उन्होंने लगातार आठ अंक हासिल कर स्कोर 8-6 कर दिया और भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया. उनकी यह जीत संघर्ष, धैर्य और आखिरी क्षण तक मुकाबला करने की मिसाल बन गई.