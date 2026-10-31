जींद की बेटी मनीषा ने रचा इतिहास, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, बनीं पहली भारतीय महिला पहलवान, सीएम सैनी ने दी बधाई
Jind Wrestler Manisha Bhanwala: हरियाणा के जींद जिले की बेटी मनीषा भानवाला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा.
Published : October 31, 2026 at 9:40 AM IST
जींद: भारतीय महिला कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए हरियाणा की बेटी मनीषा भानवाला ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया. कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में मनीषा ने अमेरिका की एबिगेल नेट को 8-6 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं. उनकी जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी है.
0-6 से पिछड़ने के बाद मनीषा की ऐतिहासिक वापसी: फाइनल मुकाबले में मनीषा की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही. अमेरिकी पहलवान ने लगातार अंक जुटाते हुए उन्हें 0-6 से पीछे कर दिया. मुकाबला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था, लेकिन मनीषा ने आखिरी पलों में जबरदस्त वापसी की. उन्होंने लगातार आठ अंक हासिल कर स्कोर 8-6 कर दिया और भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया. उनकी यह जीत संघर्ष, धैर्य और आखिरी क्षण तक मुकाबला करने की मिसाल बन गई.
सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय विश्व चैंपियन: मनीषा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान भी बन गई हैं. उनसे पहले सुशील कुमार ने 2010 में पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में विश्व खिताब जीता था. इस बार भारतीय महिला पहलवानों का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा. मनीषा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नीलम सिरोही और काजल ढोचक ने अपने-अपने फाइनल में पहुंचकर रजत पदक हासिल किए. तनुमु शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाला.
सीएम सैनी ने दी बधाई: मनीषा की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स पर बधाई दी. सीएम ने लिखा, " हमारी बेटी विश्व चैंपियन बन गई है. विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीतकर हमारी बेटी मनीषा भानवाला ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं. उन्होंने पूरे देश और हरियाणा का मान बढ़ाया है. 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्होंने अमेरिकी पहलवान को 8-6 से हराकर विश्व चैंपियनशिप जीती. हमारी बेटी मनीषा को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं!"
म्हारी बेटी बनी सै विश्व चैंपियन 🥇 विश्व महिला कुश्ती चैंपियन का खिताब जीतण आली भारत की पहली महिला पहलवान बण कै बेटी मनीषा भनवाला नै पूरे देश और हरियाणा का मान बढ़ाया सै। 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल म्ह अमेरिकी पहलवान नै 8-6 तै हराकै विश्व चैंपियन बनने पर मनीषा बेटी नै घणी-घणी बधाई और शुभकामनाएं। म्हारी धाकड़ छोरी की इस ऐतिहासिक जीत पै पूरे हरियाणा नै गर्व सै। ऐसे ही मेहनत और हौसले के दम पै देश का तिरंगा विश्व म्ह लहराती रहो। 🏆🇮🇳— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 30, 2026
पिता के सपने को समर्पित किया ऐतिहासिक गोल्ड: जींद के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली 29 वर्षीय मनीषा का सफर आसान नहीं रहा. साल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए रवाना होने से पहले ही उनके पिता सुरेश का अचानक निधन हो गया था. इस सदमे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और उन्होंने कुश्ती छोड़ने तक का विचार किया. लेकिन पिता के सपने को पूरा करने के संकल्प ने उन्हें फिर से मैट पर लौटने की ताकत दी.
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