ETV Bharat / sports

'मैन ऑफ गोल्डन बूट' के नाम से मशहूर पूर्व फुटबॉलर का निधन

Gilbertson Sangma dies: असम के मशहूर फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

असम के मशहूर फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा
असम के मशहूर फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम के जाने-माने फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा, जिन्होंने अपने पैरों के जादू से दुनिया को दीवाना बना दिया था, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए. इस दिग्गज फुटबॉलर का शनिवार (4 अप्रैल) सुबह करीब 7.30 बजे गुवाहाटी में स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. पूर्व फुटबॉलर लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और वो डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) से पीड़ित थे. उनकी उम्र करीब 71 वर्ष थी.

असम पुलिस को ऊंचाई पर पहुंचाया
'मैन ऑफ गोल्डन बूट' के नाम से मशहूर गिलबर्टसन चांगमा ने फुटबॉल के जरिए असम पुलिस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया. वह असम पुलिस के सदस्य थे और खेलों से उनका गहरा जुड़ाव था. असम पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर होने के बाद, वह कहिलीपारा में 10वीं असम पुलिस बटालियन के पास स्थित अपने आवास पर रहते थे.

गिलबर्टसन चांगमा का जन्म 12 अप्रैल 1955 को डिब्रूगढ़ में हुआ था. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने 1971 में एक पुलिस कांस्टेबल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. इसी दौरान वह असम पुलिस की फुटबॉल टीम में शामिल हुए और काफी लोकप्रिय हो गए. वह 1972 से असम पुलिस टीम के कप्तान रहे.

असम के मशहूर फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा
असम के मशहूर फुटबॉलर गिलबर्टसन चांगमा (Etv Bharat)

गिलबर्टसन चांगमा ने कई ट्रॉफी जीती
1973 में, उन्होंने केरल के कोच्चि में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में राज्य टीम का प्रतिनिधित्व किया. बाद में, गिलबर्टसन चांगमा ने 1973 से कई बार संतोष ट्रॉफी, सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में असम का प्रतिनिधित्व किया. वह 1976 से राज्य टीम के कप्तान रहे.

गिलबर्टसन चांगमा ने असम पुलिस के लिए बारदोली ट्रॉफी, ATPA शील्ड और कैप्टन NM गुप्ता ट्रॉफी जीतीं. 1981 में, उन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती. उन्होंने विदेशों में भी भारत के लिए अपने पैरों का जादू दिखाया. संगमा ने 1975 में इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रदर्शनी मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 1985 में, गिलबर्टसन चांगमा ने जोरहाट में नागालैंड पुलिस के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला.

दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला
वह असम पुलिस में 'सेकंड कमांडेंट' के पद से रिटायर हुए. 2022 में, उन्हें असम सरकार द्वारा असम के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, 'असम गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था. उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और कई अन्य रिश्तेदार हैं. उनका अंतिम संस्कार रविवार को गुवाहाटी के आदिंगिरी हिल्स में किया जाएगा. इस दिग्गज फुटबॉलर के निधन से राज्य के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, ‘हम असम के मशहूर फुटबॉलरों में से एक गिलबर्टसन संगमा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं जिन्हें गोल्डन बूट वाला खिलाड़ी कहा जाता था. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने भी संगमा के निधन पर शोक व्यक्त किया.

TAGGED:

GILBERTSON SANGMA DIES
MAN OF THE GOLDEN BOOT
गिलबर्टसन चांगमा का निधन
असम के मशहूर फुटबॉलर का निधन
GILBERTSON SANGMA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.