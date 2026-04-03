खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मेन खेल में मलखंभ को किया जाए शामिल, इंडियाज गॉट टैलेंट में धूम मचाने वाली टीम के खिलाड़ी की मांग
मलखंभ में छत्तीसगढ़ की टीम ने काफी नाम कमाया. मुंबई में रियलिटी शो के विनर भी रहे. देशदीपक गुप्ता ने मलखंभ खिलाड़ी से बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST
सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दूसरे चरण का खेल सरगुजा में शुरू हो चुका है. अंबिकापुर में मलखंभ की प्रतियोगिता शुरू हुई है और मलखंभ में देश भर के अलग-अलग राज्यों के बच्चे प्रदर्शन करने आए हैं. मलखंभ जैसे देशी खेल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय छत्तीसगढ़ को ही जाता है. मुंबई में आयोजित रियलिटी शो के विनर रह चुके छत्तीसगढ़ की मलखंभ टीम के खिलाड़ी मानुद्रु से ईटीवी भारत ने बात की.
सवाल : कैसे सीखते हैं, एकेडमी में सरकार से कितना सहयोग मिलता है?
जवाब : छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम के खिलाड़ी मानुद्रु कहते हैं "मेरे गुरु का नाम मनोज प्रसाद है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मलखंभ सिखाया है, अभी भी सिखा रहे हैं. वे हमें काफी सपोर्ट भी करते हैं. हमें सुबह शाम रोज ट्रेनिंग करवाते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. उनकी एक एकेडमी है, वहां कुल लड़के लड़कियां मिलाकर कुल 50 लोग मलखंभ सीखते हैं. लड़कियां घर से आना जाना करती है. हमारा खाना पीना सब मनोज सर ही देखते हैं. सरकार की तरफ से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है. हम लोग वहीं रहते हैं पास में ही स्कूल है. वहां जाते हैं. इस साल 12वीं में पढ़ रहा हूं.
सवाल : आप लोग मुंबई में किस शो में गए थे? वहां किस तरह प्रदर्शन हुआ और क्या कहानी है वहां की?
जवाब : हम मुंबई इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10, जो इंडिया का सबसे बड़ा शो होता है, उसमें गए थे. हम वहां के विनर रहे. मुंबई जाकर बहुत अच्छा लगा, बड़े सेलीब्रेटिज से मिले. बादशाह सर, किरण मैम, शिल्पा मैम, विक्की कौशल.
सवाल : बड़े स्टार ने जब आप लोगों को मलखंभ करते देखा तो क्या कहा, उनका रिएक्शन कैसा था?
जवाब : शुरू-शुर में जब ऑडिशन देने गए तो थोड़ा नॉर्मल ही था. फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने बहुत मेहनत की. जिसके बाद धीरे-धीरे सभी हमें सपोर्ट करने लगे.
सवाल : मलखंभ को आगे बढ़ाने और बच्चों की इसमें रूचि बढ़ाने के लिए क्या करना होगा है?
जवाब : सरकार सपोर्ट तो कर ही रही है लेकिन मलखंभ को और बढ़ावा देना चाहिए. इससे और आगे जा सकता है. बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत का खेल है. खाना पीना में सामान्य खाना ही होता है.
सवाल : खेलो इंडिया में पहली बार ट्राइबल्स गेम हो रहे हैं. पहली बार मलखंभ को शामिल किया गया है. आदिवासी बच्चों के लिए कितना बेहतर साबित होगा?
जवाब : आदिवासी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अभी फिलहाल मलखंभ डेमो में रखा गया है, हम चाहते हैं कि इसको मेन खेल में जोड़ा जाए, इससे और फायदा मिलेगा.
सवाल : आपके घर में कौन-कौन है, पिता क्या करते हैं, घर की स्थिति कैसी है?
जवाब : मेरा जिला नारायणपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर आसनार गांव है. माता पिता खेती किसानी करते हैं. गांव से नारायणपुर में पढ़ने आया था. 2016 में मनोज सर मलखंभ सिखाने लगे. वहीं गवर्नमेंट स्कूल है, पोटाकेबिन देवगांव. वहां मलखंभ सीख रहा हूं. इन सब के लिए अगर फीस देना पड़ता तो संभव नहीं था, पिता इतने सक्षम नहीं है. हमें सर फ्री में सिखाते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं.
यह नारायणपुर का बच्चा है जो छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम का हिस्सा है. यह वही टीम है जो मुंबई के एक रियलिटी शो तक पहुंची. वहां के फाइनल की विनर रही और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ने इनकी तारीफ की. अब यह टीम छत्तीसगढ़ के ट्राइबल गेम में भी खेलने आई हुई है. सरगुजा में इनका भी प्रदर्शन हो रहा है और यह उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया के मेन खेल में भी मलखंभ जैसे गेम को शामिल किया जाए.