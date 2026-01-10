ETV Bharat / sports

मलेशिया ओपन 2026: पीवी सिंधु के सेमीफाइनल में हारते ही टूर्नामेंट में भारत का अभियान खत्म

पीवी सिंधु ( IANS PHOTO )

Malaysia Open 2026: भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने साल 2026 की शुरूआत में शानदार खेल प्रदर्शन किया और मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच कर सबका दिल जीत लिया. वहां से भारतीय फैंस को उम्मीद बंध गई थी सिंधू अब रुकने वाली नहीं वो फाइनल में प्रवेश करके साल का शानदार आगाज करेंगी, लेकिन शनिवार, 10 जनवरी को वैसा नहीं हुआ जैसा फैंस ने सोचा था. सिंधु का मलेशिया ओपन के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया, क्योंकि उनको सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 2 वांग झी यी से हार का सामना करना पड़ा. वांग झी ने सिंधु को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट का टूर्नामेंट में प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन वो सेमीफाइनल में अपनी चीनी प्रतिद्वंद्वी को मात नहीं दे सकीं . सिंधु अक्टूबर से पैर की चोट के कारण खेल से दूर रहने के बाद कोर्ट पर लौटीं थीं. उन्होंने पूरे हफ्ते अपने शानदार प्रदर्शन से संकेत दिया कि वह अपनी बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन सेमीफाइनल में 16-21, 15-21 से हार गईं.