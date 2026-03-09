ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बड़ी उपलब्धियां

सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ( IANS )

Records in T20 World Cup 2026: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है. उन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया. 20 टीमों के इस आईसीसी टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों और टीमों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की. आइए उनमें से कुछ उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं.

युवा कनाडाई क्रिकेटर युवराज समरा ने रिकॉर्ड तोड़ 110 रन बनाए, जिससे वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले खिलाड़ी रहे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट हैं. उन्होंने सीरीज में सिर्फ 6 पारियों में 146 की औसत से 292 रन बनाए.

न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 200 की स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए हैं.

भारत के संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने इस सीजन में सिर्फ 5 मैचों में रिकॉर्ड 24 छक्के लगाए.

न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट के नाम इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इस सीरीज में 326 रन बनाए हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल हैं.

फिन एलन ने सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में भी एक रिकॉर्ड बनाया है, वो टूर्नामेंट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में केवल 33 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर यह कमाल किया.

भारत के जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं, दोनों ने 8 मैचों में 14-14 विकेट लिए.

जोफ्रा आर्चर के नाम मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड है. उन्होंने कुल 86 डॉट बॉल फेंकी हैं. खास बात यह है कि उन्होंने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 61 रन भी दिए थे.

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स के नाम इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड है. उन्होंने कुल 10 मैचों में 11 कैच पकड़े.

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए 7 मैचों में दो सेंचुरी समेत 383 रन बनाए.

इस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार डबल सुपर ओवर में मैच का नतीजा निकला, जब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज में आमने सामने थे. जिसमें साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी.

इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 106 छक्के लगाए. ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब किसी टीम ने एक ही एडिशन में इतने छक्के लगाए हैं.

भारत ने फाइनल मैच में पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 92 रन बनाए, जो वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.

इंडिया ने इस टूर्नामेंट में तीन बार 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया, और एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा बार यह कारनामा करने वाली टीम बन गई.

संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में 321 रन बनाए. जिसके साथ वो टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैट्समैन बन गए.

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में संजू ने 89 रन बनाए, जिसके साथ वो टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.