टेनिस चैंपियनशिप में आकर्षण के केंद्र रहे महेंद्र सिंह धोनी, बच्चों को दिया ऑटोग्राफ, सुमित बने चैंपियन

रांची: कंट्री क्रिकेट क्लब, झारखंड की ओर से आयोजित टेनिस चैंपियनशिप 2025 का बुधवार को सफल समापन हो गया. 10 नवंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राज्यभर से आए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. जूनियर, सीनियर और ओपन कैटेगरी के मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश और संघर्ष पूरे आयोजन का केंद्र रहा. हर मैच में दर्शकों को कौशल, तकनीक और खेल भावना का बेहतरीन संगम देखने को मिला.

महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची आते हैं, तब ज्यादातर समय जेएससीए स्टेडियम में बिताते हैं. उन्होंने आज छोटे-छोटे बच्चों से बातचीत की. सभी को ऑटोग्राफ दिया. उनके जैसे आईकॉनिक खिलाड़ी के इंटरेक्शन करने से खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर पहुंचता है: अजय नाथ शाहदेव, अध्यक्ष, जेएससीए

रिजल्ट का विवरण

1. मेंस सिंगल- सुमित कुमार बजाज ने रोहित कुमार को 6-4, 6-2 से हराया.

2. मेंस डबल- रोहित कुमार और सुमित कुमार बजाज ने विनीत और संजू को 7-5, 6-4 से हराया.

3. टीम चैंपियनशिप विनर- सुमित कुमार बजाज, रोहित कुमार, शशि, पवन विजेता हुए. रनर-अप हुए - विनीत, संजू, कन्हैया और पंकज.

4. सीनियर सिंगल- संजू ने आशीष को 8-6 से हराया.

5. सीनियर डबल में- डॉ. जयंत और आशीष ने शशि और संजू की जोड़ी को 9-5 से हराया.

6. जूनियर डबल- विजेता और अवभ्य ने जीत हासिल की जबकि, जीत और शौर्य रनरअप रहे.