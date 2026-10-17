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IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, पूर्व स्टार बल्लेबाज ने दिया इस्तीफा

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका ( IANS )

मुंबई: पांच बार की IPL चैंपियन 'मुंबई इंडियंस' अगले सीजन से पहले बड़ा कदम उठाया है. फ्रेंचाइजी ने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने से हेड कोच के रूप में अपना साथ खत्म करने का फैसला किया है. फ्रेंचाइजी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. टीम ने यह फैसला 2026 के निराशाजनक सीजन के बाद लिया है. इस सीजन टीम को केवल चार मैचों में जीत मिली और वो तालिका में 9वें स्थान पर रही.

जयवर्धने का कार्यकाल

इस फैसले के साथ ही जयवर्धने का मुंबई इंडियंस के साथ कोचिंग कार्यकाल खत्म हो गया. उन्होंने दो बार इस टीम में हेड कोच की भूमिका निभाई. पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक चला. जिसमें उन्होंने तीन IPL खिताब (2017, 2019, 2020) जीते. इसके बाद उन्होंने 2025 के सीजीन से पहले फिर से हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली. लेकिन इस दौरान उनका सफर आसान नहीं रहा. जिसमें हार्दिक पांड्या को कप्ताना बनाने से लेकर रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाना सबेस बड़ा मुद्दा बना रहा. टीम का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा. 2025 में मुंबई प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन 2026 में टीम खिसककर नौवें स्थान पर आ गई.