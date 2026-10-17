IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, पूर्व स्टार बल्लेबाज ने दिया इस्तीफा
मुंबई इंडियंस IPL 2027 से पहले अपनी टीम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है.
Published : October 17, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई: पांच बार की IPL चैंपियन 'मुंबई इंडियंस' अगले सीजन से पहले बड़ा कदम उठाया है. फ्रेंचाइजी ने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने से हेड कोच के रूप में अपना साथ खत्म करने का फैसला किया है. फ्रेंचाइजी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. टीम ने यह फैसला 2026 के निराशाजनक सीजन के बाद लिया है. इस सीजन टीम को केवल चार मैचों में जीत मिली और वो तालिका में 9वें स्थान पर रही.
जयवर्धने का कार्यकाल
इस फैसले के साथ ही जयवर्धने का मुंबई इंडियंस के साथ कोचिंग कार्यकाल खत्म हो गया. उन्होंने दो बार इस टीम में हेड कोच की भूमिका निभाई. पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक चला. जिसमें उन्होंने तीन IPL खिताब (2017, 2019, 2020) जीते. इसके बाद उन्होंने 2025 के सीजीन से पहले फिर से हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली. लेकिन इस दौरान उनका सफर आसान नहीं रहा. जिसमें हार्दिक पांड्या को कप्ताना बनाने से लेकर रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाना सबेस बड़ा मुद्दा बना रहा. टीम का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा. 2025 में मुंबई प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन 2026 में टीम खिसककर नौवें स्थान पर आ गई.
जयवर्धने ने क्या कहा?
जयवर्धने ने पज छोड़ने के बाद टीम के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया और फ्रेंचाइजी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मुंबई इंडियंस पिछले एक दशक से मेरे सफर का एक बेहद खास हिस्सा रही है. खिलाड़ी, कोचिंग टीम, वनफैमिली का अविश्वसनीय समर्थन और सबसे बढ़कर प्रशंसकों ने इसे ऐसा अनुभव बना दिया है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा.'
Forever a part of our MI Paltan. Thank you for everything, MJ 💙 https://t.co/BBQuZd1M3u— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
उन्होंने आगे कहा, 'हमने साथ मिलकर कुछ अविस्मरणीय पल बिताए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और कुछ ऐसा बनाया है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है. मैं श्रीमती नीता अंबानी और आकाश अंबानी को इतने सालों तक मुझ पर अटूट भरोसा जताने, समर्थन देने और दोस्ती निभाने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है और मेरे दिल में मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी. मैं आने वाले सालों के लिए टीम को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं.'
मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने भी जयवर्धने के योगदान को सराहा और उनके नेतृत्व तथा फ्रैंचाइजी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए आभार व्यक्त किया.