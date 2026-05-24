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रांची में एथलेटिक्स का रोमांच: हाई जंप-हर्डल्स और हैमर थ्रो में दिखा खिलाड़ियों का जलवा

रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है.

Maharashtra Sarvesh Anil Kushare won gold medal at 29th National Senior Athletics Federation Competition in Ranchi
29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 11:26 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में रविवार को दूसरे (शाम) सत्र में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया.

ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में देशभर से पहुंचे एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया. दिनभर चले मुकाबलों में कई खिलाड़ियों ने पदक जीते, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए क्वालीफिकेशन मार्क भी हासिल किया.

पुरुष हाई जंप में सरवेश कुशारे का शानदार प्रदर्शन

पुरुष हाई जंप फाइनल प्रतियोगिता का सबसे चर्चित मुकाबला रहा. महाराष्ट्र के सरवेश अनिल कुशारे ने 2.28 मीटर की ऊंचाई पार कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. खास बात यह रही कि उन्होंने प्रतियोगिता रिकॉर्ड की बराबरी भी की. उनका प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क 2.22 मीटर से बेहतर रहा, जिससे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी.

रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का जलवा (ETV Bharat)

मैं अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट हूं. 2.28 मीटर पार करना और कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन हासिल करना मेरे लिए खास पल है. लगातार मेहनत और तैयारी का परिणाम आज मिला है. अब कोशिश रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए पदक जीत सकूं. -सरवेश अनिल कुशारे, गोल्ड मेडलिस्ट (पुरुष हाई जंप, CWG क्वालीफाई).

तमिलनाडु के आदर्श राम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.22 मीटर की छलांग लगाई और रजत पदक हासिल किया. उन्होंने भी CWG क्वालीफिकेशन मार्क पूरा किया. कर्नाटक के सुदीप ने 2.12 मीटर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया. महाराष्ट्र के धैर्यशील धनाजी गायकवाड़ और ऑल इंडिया पुलिस के गुरजीत सिंह ने भी 2.12 मीटर की ऊंचाई पार की लेकिन प्रयासों के आधार पर उन्हें क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान मिला. वहीं तमिलनाडु के मोहम्मद फाजिल एस, ओडिशा के स्वाधीन कुमार माझी और मध्यप्रदेश के आदित्यांश सिंह 2.04 मीटर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे.

Maharashtra Sarvesh Anil Kushare won gold medal at 29th National Senior Athletics Federation Competition in Ranchi
29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता (ETV Bharat)

पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस शिरसे का दबदबा

पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल बेहद रोमांचक रहा. तेजस अशोक शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.50 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता. वे मीट रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे और पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा. कृषिक एम ने 13.52 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि मोहम्मद लाजन वीके ने 13.83 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया.

ओएनजीसी के सिद्धांत उमानंदा चौथे स्थान पर रहे, जबकि रिलायंस के राथिश राथिश पंडिड पांचवें स्थान पर रहे. केरल के युवा खिलाड़ी शाहुल एस छठे स्थान पर रहे. मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया.

Maharashtra Sarvesh Anil Kushare won gold medal at 29th National Senior Athletics Federation Competition in Ranchi
लॉन्ग जंप प्रतियोगिता (ETV Bharat)

महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में नंदिनी बनीं चैंपियन

महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में तमिलनाडु की नंदिनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.24 सेकेंड का समय निकाला और स्वर्ण पदक जीत लिया. ओडिशा की प्रज्ञान प्रसांति साहू ने 13.33 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया. जेएसडब्ल्यू की अंजलि सी ने 13.35 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता. कर्नाटक की श्रेया राजेश भी समान समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं. ओडिशा की सबिता टोप्पो ने 13.57 सेकेंड के साथ पांचवां स्थान हासिल किया.

यह मेरे करियर के सबसे यादगार पलों में से एक है. गोल्ड मेडल जीतने के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करना गर्व की बात है. रांची में ट्रैक और माहौल काफी अच्छा रहा. अब मेरा पूरा ध्यान एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगा. -नंदिनी के, गोल्ड मेडलिस्ट (महिला 100 मीटर हर्डल्स, एशियन गेम्स क्वालीफाई).

इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की तेज रफ्तार और शानदार तकनीक ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा में पंजाब की मनप्रीत कौर ने 59.08 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता. रेलवे स्पोर्ट्स की कुलविंदर कौर ने 57.76 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि ओडिशा की दिव्या शांडिल्या ने 56.41 मीटर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया. मध्य प्रदेश की प्रतिभा 55.35 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहीं. तमिलनाडु की नित्या बी ने 55.16 मीटर का थ्रो कर पांचवां स्थान हासिल किया.

Maharashtra Sarvesh Anil Kushare won gold medal at 29th National Senior Athletics Federation Competition in Ranchi
मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

रांची में खेलना मेरे लिए शानदार अनुभव रहा. मैंने अपने प्रदर्शन पर पूरा फोकस रखा और खुश हूं कि स्वर्ण पदक जीत सकी. प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा था, जिससे खुद को बेहतर साबित करने की प्रेरणा मिली. आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य है. -मनप्रीत कौर, गोल्ड मेडलिस्ट (महिला हैमर थ्रो).

महिला हेप्टाथलॉन में पूजा और खुशी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर महिलाओं की हेप्टाथलॉन हाई जंप स्पर्धा में शानदार मुकाबला देखने को मिला. जेएसडब्ल्यू की पूजा और हरियाणा की खुशी ने 1.79 मीटर की ऊंचाई पार कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया, दोनों खिलाड़ियों को 966 अंक मिले. पश्चिम बंगाल की बिदिशा कुंडू, राजस्थान की नीता कुमारी और केरल की अनामिका के ए ने 1.67 मीटर की छलांग लगाकर 818 अंक अर्जित किए.

वहीं महिला हेप्टाथलॉन शॉट पुट स्पर्धा में दिल्ली की तनिष्का शर्मा ने 11.43 मीटर का थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया और 623 अंक अर्जित किए. तमिलनाडु की दीपिका एस दूसरे और केरल की अनामिका के ए तीसरे स्थान पर रहीं. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय एथलेटिक्स लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी कई फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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