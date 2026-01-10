ETV Bharat / sports

69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्नः महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन, झारखंड को द्वितीय रनर-अप का सम्मान

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का शनिवार को सफल समापन हो गया. यह प्रतियोगिता 6 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक खेलगांव, रांची स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम (रेंज–3) में आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में अंडर-17 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें देश के 33 राज्यों एवं इकाइयों के प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

पांच दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उच्च स्तरीय खेल कौशल, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का परिचय देते हुए शानदार प्रदर्शन किया. पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वहीं ओडिशा ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ प्रथम रनर-अप का स्थान प्राप्त किया. मेजबान झारखंड ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर द्वितीय रनर-अप का खिताब अपने नाम किया.

ट्रॉफी के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का 24 घंटे का समर्पण अतुलनीय रहा. विजेता खिलाड़ियों और राज्यों को बधाई देते हुए पदक से वंचित रह गए खिलाड़ियों को आत्ममंथन कर आगामी वर्षों में और बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल पदाधिकारियों ने प्रेरित किया.