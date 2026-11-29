विनोद कांबली ने एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, उपमुख्यमंत्री ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ
स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे विनोद कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बड़ा ऐलान किया है.
Published : November 29, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई (महाराष्ट्र): पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आए हैं. उन्होंने कांबली के इलाज का पूरा खर्च उठाने और उनके दो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का वादा किया है.
शनिवार (28 नवंबर) को विनोद कांबली अपने परिवार के साथ मुंबई में एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास 'नंदनवन' पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए शिंदे ने कहा, 'पूर्व क्रिकेटर के दिमाग में ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) है, जिससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है. वे याददाश्त कम होने जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत है.'
📍 #मुंबई | माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आज नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी येऊन माझी सदिच्छा भेट घेतली. विनोद कांबळी यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ झाल्याने त्यांना वारंवार ब्रेन स्ट्रोक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या त्रासामुळे स्मरणशक्ती कमी होणे आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रदीर्घ उपचारांची गरज असल्याचे त्याने यावेळी सांगितले. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात त्याच्यावर लागतील ते सर्व उपचार करून त्याला पूर्णपणे बरे करण्यात येईल तसेच त्याच्या दोन्ही मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी देखील #शिवसेना पक्षाच्या वतीने घेऊन त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू देणार नाही असे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबियांना याप्रसंगी आश्वस्त केले. यावेळी विनोद कांबळी यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविट, त्यांची मुले जीजस कांबळी आणि जोहाना कांबळी तसेच एमसीएचे जगविख्यात पीच क्युरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते. #VinodKambli #Cricket #Shivsena #Mumbai #EknathShinde #Maharashtra @Shivsenaofc— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 28, 2026
शिंदे ने कांबली की मदद के लिए बढ़ाया हाथ
एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि विनोद कांबली का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में कराया जाएगा. जब तक वे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उन्हें हर जरूरी मदद दी जाएगी. इलाज के अलावा, शिंदे ने कांबली के परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर करने की भी पहल की है. उन्होंने विनोद के दो बच्चों, जीसस कांबली और जोहाना कांबली की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है, ताकि पिता की बीमारी की वजह से उनकी शिक्षा पर कोई असर न पड़े.
इस मुलाकात के दौरान विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट, उनके दोनों बच्चे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी मौजूद थे. वहीं, कांबली ने कहा कि वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई मुलाकात से संतुष्ट हैं और इलाज तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की उनकी चिंता अब दूर हो गई है.
विनोद कांबली का क्रिकेट करियर
विनोद कांबली ने भारतीय टीम के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले हैं. टेस्ट मैचों में, उन्होंने 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. वनडे मैचों में, उन्होंने 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए हैं. कांबली ने वनडे मैचों में दो शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं.