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विनोद कांबली ने एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, उपमुख्यमंत्री ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ

विनोद कांबली ने परिवार समेत एकनाथ शिंदे से की मुलाकात ( Etv Bharat )

मुंबई (महाराष्ट्र): पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आए हैं. उन्होंने कांबली के इलाज का पूरा खर्च उठाने और उनके दो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का वादा किया है.

शनिवार (28 नवंबर) को विनोद कांबली अपने परिवार के साथ मुंबई में एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास 'नंदनवन' पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए शिंदे ने कहा, 'पूर्व क्रिकेटर के दिमाग में ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) है, जिससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है. वे याददाश्त कम होने जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत है.'

शिंदे ने कांबली की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि विनोद कांबली का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में कराया जाएगा. जब तक वे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उन्हें हर जरूरी मदद दी जाएगी. इलाज के अलावा, शिंदे ने कांबली के परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर करने की भी पहल की है. उन्होंने विनोद के दो बच्चों, जीसस कांबली और जोहाना कांबली की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है, ताकि पिता की बीमारी की वजह से उनकी शिक्षा पर कोई असर न पड़े.