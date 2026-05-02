मैड्रिड ओपन 2026: जैनिक सिनर ने रचा इतिहास, जोकोविच का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर मचाई सनसनी
Jannik Sinner create history: जैनिक सिनर ने दिग्गज नोवाक जोकोविच का 2012 का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
Published : May 2, 2026 at 4:02 PM IST
मैड्रिड: दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर और पूर्व चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव मैड्रिड ओपन के पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में आमने-सामने होंगे. इटली के सिनर ने सेमीफाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि जर्मनी के ज्वेरेव ने एक और रोमांचक सेमीफाइनल में बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.
इस जीत के साथ इटली के जैनिक सिनर ने इतिहास रच दिया है. वो सभी नौ ATP Masters 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. सिनर ने दिग्गज नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने यह कीर्तिमान 2012 में बनाया था.
Jannik Sinner wins a 24 shot rally against Arthur Fils in Madrid.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026
Ridiculous movement and accuracy with every single shot.
Signature blazing backhand down the line winner to finish it.
ABSURD. 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/atTjV1sEZb
सभी 9 ATP Masters 1000 टूर्नामेंट के फाइनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी:
- जैनिक सिनर - 24 साल और 256 दिन (मैड्रिड ओपन 2026)
- नोवाक जोकोविच- 25 साल और 139 दिन (शंघाई मास्टर्स 2012)
- राफेल नडाल - 27 साल और 69 दिन (सिनसिनाटी मास्टर्स 2013)
- रोजर फेडरर - 30 साल और 91 दिन (पैरिस मास्टर्स 2011)
सिनर का अजेय अभियान
इसके अलावा सिनर इतिहास के तीसरे ऐसे पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिन्होंने एक ही सीजन के पहले चार मास्टर 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है. उनसे पहले 2006 में रोजर फेडरर और 2011 में राफेल नडाल ने यह कारनामा किया था.
इस बीच मास्टर्स टूर्नामेंट में लगातार जीत के मामले में सिनर अब चौथे स्थान पर हैं, उन्होंने लगातार 27 मैच जीते हैं. वे जोकोविच से ज्यादा पीछे नहीं हैं, जिनके नाम लगातार 31 जीत का रिकॉर्ड दर्ज है.
अगर सिनर यह टूर्नामेंट फिर से जीत लेते हैं, तो यह उनका लगातार चौथा मास्टर्स 1000 खिताब होगा. उन्होंने इस सीजन में पहले ही इंडियन वेल्स, मियामी और मोंटे कार्लो में खिताब जीते हैं.
Jannik Sinner becomes the 4th man in history to reach the final of all 9 Masters 1000 events.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026
Roger Federer.
Rafa Nadal.
Novak Djokovic.
Jannik Sinner.
The youngest of them all… 24 years of age.
Doing mind blowing things.
🇮🇹🦊 pic.twitter.com/wCkKGNgMNl
सिनर को खिताब जीतने के दावेदार
टूर्नामेंट में सिनर को खिताब जीतने का फेवरेट माना जा रहा था, क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गए. हालांकि, मैच के बाद सिनर ने माना कि लगातार मैचों के कारण उन्हें शारीरिक थकान महसूस हो रही है. सिनर ने कहा, 'मैं मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में हूं, लेकिन लगातार मैचों के कारण मेरा शरीर थोड़ा थका हुआ है. फिर भी, मैं फाइनल में बेहतर खेलने की कोशिश करूंगा.'
कल का फाइनल सिनर के लिए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह पक्की करने का एक मौका है. दूसरी ओर, ज्वेरेव के लिए यह अपनी पुरानी शान वापस पाने का एक मंच है. वह इस सीजन का अपना पहला फाइनल खेल रहे हैं. कल मैड्रिड की क्ले कोर्ट पर होने वाले इस मुकाबले में गति और ताकत के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी.
Jannik Sinner and Alexander Zverev will face each other in the final of Madrid.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026
Jannik leads the head to head 9-4.
He’s also won their last 8 meetings, which includes 3 meetings this year.
Jannik has also won 11 consecutive sets against him.
But Zverev is a 2-time champion… pic.twitter.com/bNvPhL0EWo