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मैड्रिड ओपन 2026: जैनिक सिनर का कमाल, लगातार पांचवां मास्टर्स खिताब जीतकर रचा इतिहास

Madrid Open 2026: मैड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में सिनर ने ज्वेरेव को 6-1, 6-2 से मात दी.

जैनिक सिनर
जैनिक सिनर (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 12:21 PM IST

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Madrid Open 2026: दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन में पुरुषों का सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया. उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-1, 6-2 से मात दी. इस जीत के साथ, सिनर इतिहास के पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार पांच मास्टर्स खिताब जीते हैं. वह इस सीजन के पहले चार मास्टर्स इवेंट जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं.

मैड्रिड का यह खिताब सिनर का 9वां मास्टर्स 1000 खिताब है. यह उस शानदार दौर की पराकाष्ठा है, जिसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में उनके रिटायर होने के बाद हुई थी. तब से, 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पेरिस, इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे-कार्लो और अब मैड्रिड में खिताब जीते हैं. इस दौरान उन्होंने इन सभी टूर्नामेंट्स में मिलाकर सिर्फ कुछ ही सेट्स गंवाए हैं.

इस इतालवी स्टार ने अब मास्टर्स इवेंट्स में लगातार 28 मैच जीते हैं, साथ ही इस स्तर पर खेले गए अपने पिछले 58 सेटों में से 56 सेट भी जीते हैं. सिनर ने अपने पिछले 47 मैचों में से 45 मैच भी जीते हैं, जो उनकी जबरदस्त निरंतरता को दिखाता है.

सिनर ने नौ में से आठ मास्टर्स 1000 खिताब पहले ही जीत लिए हैं, और अब तक सिर्फ़ रोम में होने वाला इटैलियन ओपन ही उनकी पहुंच से बाहर रहा है. अब इस 24 वर्षीय खिलाड़ी के पास 2026 में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान अपनी घरेलू जमीन पर 'करियर गोल्डन मास्टर्स' पूरा करने का मौका है. यह टूर्नामेंट अगले हफ्ते शुरू हो रहा है. उनका लक्ष्य नोवाक जोकोविच के साथ उस खास क्लब में शामिल होना है, जिसमें सिर्फ वही खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने 'करियर गोल्डन मास्टर्स' का खिताब हासिल किया है.

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